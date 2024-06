La delegazione di Dengfeng in visita a Casamicciola

Si concretizza il “gemellaggio” con la Cina, ovvero l’accordo finalizzato anche agli scambi culturali, tra i Comuni di Ischia e Casamicciola e la Città di Dengfeng nella provincia di Henan. Una iniziativa avviata su proposta dell’organizzazione “Isola che non c’è” per lo “Sviluppo del Protocollo di Amicizia-Cooperazione” teso appunto a «facilitare e promuovere il Turismo, gli Scambi Culturali, le occasioni di cooperazione». Già a febbraio scorso la Giunta di Casamicciola Terme aveva deliberato sull’adesione, motivando che «è volontà di questa Amministrazione Comunale rafforzare i legami di amicizia con altre Amministrazioni anche internazionali, per promuovere e facilitare scambi interculturali». Il Protocollo di Amicizia prevede anche una visita istituzionale sull’isola di una delegazione proveniente da Dengfeng, inizialmente programmata per marzo, ma poi differita dal 1 al 4 giugno.

E per la quale, come del resto già preventivato, il Comune di Casamicciola ha dovuto affrontare delle spese. La Giunta infatti aveva già stanziato un contributo omnicomprensivo di 2.500 euro oltre Iva da erogare a “Isola che non c’è” per i servizi di progettazione e pianificazione delle attività da svolgere. E la responsabile dell’Area II – Servizi al territorio dott.ssa Simona Accomando si è allineata a quanto deliberato, ribadendo che «è volontà del Comune di Casamicciola Terme implementare i rapporti con nazioni esterne al fine di internazionalizzare l’offerta turistica locale mediante l’instaurazione di patti di amicizia e gemellaggi». La delegazione proveniente dalla città di Dengfeng è composta da 9 persone, tra cui esponenti del settore economico e politico della cittadina. E la Accomando ha evidenziato la necessità di procedere all’affidamento dei servizi e in considerazione dei tempi ristretti e dell’urgenza ha proceduto mediante affidamento diretto confermando quanto già deciso dalla Giunta su proposta di “Isola che non c’è”.

All’organizzazione di Cristina Di Totto è stata dunque affidata la realizzazione dei servizi «di progettazione e pianificazione delle attività da svolgere prima, durante e dopo l’evento, di accompagnamento della Delegazione Cinese e di mantenimento, nel tempo, dei canali di comunicazione che si saranno aperti tra il Comune di Ischia, il Comune di Casamicciola Terme e la Città di Dengfeng, tra gli operatori turistici italiani e cinesi». L’importo offerto, ritenuto rispondente all’interesse pubblico e «congruo in considerazione dei servizi che saranno svolti», corrisponde al budget messo a disposizione dalla Giunta di 2.500 euro oltre Iva, ovvero 3.050 euro.