L’ “epidemia” di errori colpisce anche il porto di Sant’Angelo

Anche l’aggiudicazione alla società dei Di Palo dei servizi nel porto turistico di Sant’Angelo è risultata “vittima” del consueto “infortunio”, ovvero l’errore “materiale” in determina. La procedura era stata indetta dalla responsabile del Servizio Demanio dott.ssa Rosanna Mattera in ossequio a quanto stabilito dall’Amministrazione comunale dopo la decisione di rinnovare la concessione demaniale marittima a favore del Comune fino al 31 dicembre 2029, «con utilizzo e gestione del bene demaniale “de quo” confermato, in continuità amministrativa, dal 01.01.2024 al 31.12.2029, fatte salve successive modifiche di legge». Una gestione diretta da parte dell’Ente che prevede però di esternalizzare alcuni servizi ausiliari, secondari, strumentali ed accessori.

Ed infatti la procedura aveva ad oggetto l’affidamento del Servizio di assistenza all’ormeggio, disormeggio e di guardiania delle imbarcazioni per la prossima stagione turistica, ovvero per il periodo dal 1 maggio al 30 novembre 2024.

Servizio affidato appunto alla società dei Di Palo, peraltro unica concorrente e precedente affidataria.

Ma la dott.ssa Mattera purtroppo è incorsa nel solito errore, tanto da dover ora provvedere a rettificare la determina di aggiudicazione che recava un importo sbagliato. Nulla di grave, può accadere di peggio, come verificatosi a Barano, ma comunque si tratta dell’ennesima disattenzione negli atti comunali.

A conclusione della procedura aperta con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa espletata mediante la piattaforma telematica Asmecomm gestita da Asmel Consortile, la responsabile del Settore Demanio adottava la determina n. 153 del 23.04.2024 con cui si procedeva a disporre l’efficacia dell’aggiudicazione del Servizio di assistenza all’ormeggio, disormeggio e di guardiania delle imbarcazioni nel Porto turistico di S. Angelo a favore della Società S & Y di Napoli «con un punteggio complessivo di 66,38 su 100 e un ribasso percentuale del 1% sull’importo a base di gara di euro 32.154,65 pari a euro 31.833,10 oltre costo della manodopera di euro 106.656,00 e oneri di sicurezza di euro 1.114,56, non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale complessivo di euro 139.653,66 Iva esclusa e con le offerte migliorative ed aggiuntive senza costi supplementari per la stazione appaltante e per l’utenza».

Proprio l’importo contrattuale non era esatto. Infatti la Mattera ora evidenzia «che per mero errore materiale nella predetta determinazione di aggiudicazione n. 153 del 23.04.2024, veniva indicato il prezzo contrattuale di euro 139.653,66 oltre Iva anziché 139.603,66 oltre Iva». Ha dunque proceduto alla rettifica della determina “incriminata” «limitatamente al punto nr.1 come segue: “Di disporre, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, l’efficacia dell’aggiudicazione del Servizio di assistenza all’ormeggio, disormeggio e di guardiania delle imbarcazioni nel Porto turistico di S. Angelo a favore della Società S & Y s.r.l. via G. Orsini n. 46 – 80132 Napoli – che ha ottenuto un punteggio complessivo di 66/38 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale del 1% sull’importo a base di gara di euro 32.154,65 pari a euro 31.833,10 oltre costo della manodopera di euro 106.656,00 e oneri di sicurezza di euro 1.114,56, non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale complessivo di euro 139.603,66 Iva esclusa e con le offerte migliorative ed aggiuntive senza costi supplementari per la stazione appaltante e per l’utenza». Impegnando la spesa complessiva di 173.114,97 euro.