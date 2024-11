Ischia, per il dopo Carolina Monti sarà Piricelli o Scannapieco?

La morte di Carolina Monti, che ha gettato un velo di estrema tristezza sul mondo politico e sociale dell’isola, sarà anche un argomento politico. Con la scomparsa di Carolina, candidata con la lista Movimento Cristiani Lavoratori ed entrata in consiglio comunale dopo la nomina di Luigi Di Vaia ad assessore, il consiglio comunale dovrà procedere con la surroga della consigliera comunale che al voto del 2022 aveva conquistato 261 preferenze.

Il consiglio comunale dovrà prendere atto della surroga con la candidata che al momento risulta prima dei non eletti, ovvero Alessandra Piricelli che aveva raggiunto ben 138 preferenze personali. Carolina Monti, nel primo mandato del sindaco Enzo Ferrandino aveva ricoperto il ruolo di assessore.

Fin qui tutto normale se Alessandra Piricelli, però, non ricoprisse già la carica di presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Ischia e che questa carica non è compatibile con quella di consigliere comunale. Un organo, il Nucleo di Valutazione, che è una semplice macchina premia amici e che il Parlamento non si decide a privare della nomina politica e lo affida al sorteggio come fatto con i Revisori dei Conti. Un organo che riconosce un lauto corrispettivo ai suoi componenti e che, nel caso del comune di Ischia, non è neanche completo perché il sindaco Enzo Ferrandino ha nominato solo due componenti sue tre.

Alla luce di tutto questo, l’avvocato Alessandra Piricelli rinuncerà al ruolo da Presidente per accettare quello da consigliere comunale? Staremo a vedere quelli che saranno i ragionamenti che si faranno a casa Piricelli perché non dobbiamo dimenticare che Alessandra è la sorella di Antonio Piricelli, il vero politico di famiglia.

Gli scenari, al momento sono due: la Piricelli si dimette dal Nucleo di Valutazione e diventa consigliere comunale. Se accede questo scenario, il sindaco di Ischia sarà costretto a girare ancora una volta il “panaro” (come nella Tombola) e tirare fuori dal cilindro un nuovo nome per il Nucleo di Valutazione che, in quel caso sarebbe composto solo da un altro avvocato ischitano, Mariangela Calise nonostante i 43 candidati.

Se, invece, Alessandra Piricelli sceglierà di restare fuori dal civico consesso e di avere il conto corrente più pieno (riflessione fatta esclusivamente solo per la differenza economica dei due ruoli), si apriranno le porte del consiglio comunale per il dottor Pasquale Scannapieco che con 135 preferenze sarebbe il primo degli eletti.

In tutti e due i casi, Enzo Ferrandino non avrà alcun problema. Parliamo di quella zona geografica della politica ischitana che va a braccetto con il primo cittadino e che lo stesso può gestire come già sta facendo con i suoi.