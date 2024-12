Ischia, il Comune affida il servizio di scuolabus

Il Comune d’Ischia ha individuato la società a cui affidare il servizio di trasporto scolastico per l’anno in corso, istituito in via sperimentale. Il servizio è rivolto agli alunni frequentanti le scuole dell’obbligo, ovvero il Circolo Didattico Ischia 1, il Circolo Didattico Ischia 2 e la Scuola Secondaria di primo grado Giovanni Scotti. Una iniziativa dell’Amministrazione comunale volta a «qualificare sempre più gli interventi di sistema per l’inclusione scolastica al fine di garantire un progetto di vita autonomo, partecipato e positivo anche degli alunni diversamente abili».

Non essendo finora attivo un servizio di trasporto scolastico urbano, è stato deciso di colmare la lacuna. Studiando una modalità di trasporto scolastico «in grado di andare incontro alle esigenze delle famiglie, in particolar modo per quelle residenti nelle zone periferiche, che sia anche un’opportunità per decongestionare il traffico veicolare nelle ore di ingresso e di uscita da scuola». Con l’ultima delibera di novembre la Giunta ha approvato le tariffe a carico dell’utenza, l’analisi dei costi, il Piano di trasporto e le linee di percorrenza, nonché il capitolato d’appalto fornendo indirizzo alla responsabile del Servizio 3 dott.ssa Mariarosaria De Vanna.

Le tariffe mensili sono state così determinate, a seconda delle fasce di contribuzione. Isee fino a 5.000 euro: 0; Isee da 5001 a 12.000: 15 euro per un figlio, 28 per due, 39 per tre, 44 per quattro; Isee da 12.001 a 20.000 euro: 24; 44; 63; 80; Isee oltre 20.000 euro: 32; 60; 87; 112. Previsto uno sconto per gli alunni che frequentano il tempo prolungato, che non potranno usufruire del servizio in uscita. Esenti gli alunni diversamente abili.

La De Vanna si è quindi attivata per affidare l’appalto dell’importo di 116.147,70 euro oltre Iva, «calcolato con riferimento ai giorni scolastici rimanenti dal 1 dicembre 2024 al 6 giugno 2025». Per la verità aveva dapprima proceduto a una indagine di mercato, per individuare operatori qualificati interessati, che però era andata deserta.

Alla luce dell’importo ha deciso di procedere con trattativa diretta sulla piattaforma TuttoGare, dopo aver condotto una istruttoria informal «finalizzata all’individuazione dell’operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali». Individuando la “Isigold By Calidus Tour” di Ischia, «operatore economico con esperienza di precedenti ed attuali commesse analoghe per altro Ente Locale dell’Isola d’Ischia». Il valore complessivo dell’appalto ammonta a 127.762 euro e la De Vanna ha assunto il relativo impegno di spesa.