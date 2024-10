Ischia, divieti di sosta in via Michele Mazzella

I lavori di riqualificazione urbana e ambientale di tratti di Via Michele Mazzella e Via Alfredo De Luca varati dal Comune d’Ischia hanno reso necessaria l’adozione di una apposita ordinanza.

Il comandante della Polizia Municipale Chiara Romano evidenzia infatti che la ditta appaltatrice “Bo.mar” ha richiesto «un provvedimento di divieto di sosta in Via Michele Mazzella, nel tratto da Piazza degli Eroi a Via Foschini, nonché in un’area all’interno del parcheggio (Pineta Atleti) a far data dal 9 ottobre».

Per consentire i lavori e delimitare l’area di cantiere, il comandante ordina: «Dal 9 ottobre c.a. e fino a diversa disposizione, è istituito divieto di sosta H24 nell’area di parcheggio (che sarà appositamente segnalata e delimitata) di Via Michele Mazzella (Pineta Atleti) dallo stallo n. 376 al n. 384, nonché lungo la Via Michele Mazzella, nel tratto da Piazza degli Eroi all’incrocio con Via Foschini.

Per effetto della presente sono sospesi tutti gli stalli di sosta che insistono nelle aree sopra descritte.

I veicoli in sosta saranno rimossi a mezzo carro gru con spese a carico del trasgressore».