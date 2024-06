Ischia, dati edilizi da recuperare dall’hard disk k.o.

Un guasto al computer in uso all’ufficio del Servizio 5 del Comune d’Ischia, competente ai settori Sportello unico per l’edilizia, Edilizia privata e Catasto, rende necessario procedere al recupero dei dati dall’hard disk danneggiato, per non perdere dati importanti per la gestione delle pratiche. Il responsabile del Servizio 7 ing. Luigi De Angelis si è quindi attivato per affidare il delicato compito a una ditta specializzata e alla luce dell’importo esiguo è ricorso all’affidamento diretto senza utilizzo di piattaforma elettronica. E’ stata contattata per le vie brevi la ditta ischitana “Servischia di Buono Salvatore”, che ha offerto il costo di 800 euro oltre Iva. De Angelis ha quindi formalizzato l’affidamento per la spesa complessiva di 976 euro.