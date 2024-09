Il Real Forio sfidano il Nola, il grande ex Filosa ritrova il Real Forio: “Sarà una gara difficile”

La terza giornata del campionato di Eccellenza è alle porte e il Real Forio è atteso da una nuova partita in trasferta. La squadra di Carlo Sanchez, protagonista di una vittoria al fotofinish contro il Gladiator, sarà ospite della corazzata Nola allo stadio San Clemente di Casamarciano.

Sarà una domenica speciale per Giovanni Filosa, duttile attaccante, cresciuto con la casacca biancoverde nelle ultime stagioni e ingaggiato dai bianconeri nel corso dell’estate. “Mi trovo benissimo. Devo dire la verità, all’inizio avevo un pensiero diverso, ma mi sto trovando davvero bene e poi in squadra ci sono tutti bravi ragazzi”, ci riferisce il mago a poche ore dal calcio d’inizio che metterà davanti la sua attuale formazione e le vecchie conoscenze isolane.

Fantasista e tuttofare, il classe 2000 si è consacrato con il club del presidente Amato e ora sta vivendo una nuova esperienza, con una delle candidate principali al salto di categoria: “Sto vivendo bene questa nuova avventura, sono fiero di far parte di questa squadra, anche perché Nola come piazza merita altre categorie. Veniamo da due vittorie in campionato, però non dobbiamo dimenticare i due successi in Coppa che sono fondamentali. Siamo proiettati verso grandi obiettivi e quindi cerchiamo di fare sempre meglio”.

Filosa parla anche delle sue prime impressioni da calciatore bianconero ed esprime la sua soddisfazione nel confrontarsi con mister Francesco Farina, allenatore che ha vinto il campionato di Eccellenza e la Coppa la scorsa stagione con la Sarnese: “L’impatto con la nuova realtà e con il nuovo mister è stato positivo. Sono fiero di essere allenato da un tecnico come Farina, è di altre categorie. Posso esprimere solo pareri favorevoli per questi primi mesi sulla terraferma, ora restiamo con i piedi per terra e andiamo avanti”.

Poi un pensiero sul prossimo avversario, il Real Forio di Sanchez. L’attaccante ritroverà ex tecnico e vecchi amici, a pochi mesi di distanza dall’impresa salvezza raggiunta nel playout contro il Pomigliano: “Domenica sarà una partita tosta, sotto tutti i punti di vista. Loro sono reduci da una grande vittoria, hanno conquistato tre punti importanti contro il Gladiator. Voglio fare i complimenti a Iaccarino che conosco da tempo, è un ragazzo d’oro e sappiamo tutti il suo potenziale. In generale il Real Forio è una squadra costruita per fare bene, questo mi fa molto piacere”.

Filosa esprime poi un pensiero da esterno sugli isolani: “Vedo un ottimo gruppo. È una squadra allestita per fare un buon campionato. I direttori hanno fatto un grande lavoro. Sono sicuro che mister Sanchez sarà la scelta giusta per questa squadra, anche lui è un’ottima persona”. La stagione del laterale offensivo si è aperta nel migliore dei modi: rete al debutto in Coppa contro il Pomigliano nel successo di misura in trasferta e marcatura decisiva nella sfida esterna contro il Micri nella gara valida per la seconda giornata del girone A di Eccellenza.

L’ex Forio rivela: “Un gol in Coppa e uno in campionato. Sono felice per le reti messe a segno, ma soprattutto per le vittorie ottenute dal Nola. Sono punti importanti che ci proiettano verso il nostro obiettivo”. Quella del weekend, dunque, sarà una partita ricca di ricordi per i turchi e per lo stesso Filosa. La brigata biancoverde, d’altra parte, vuole dare continuità ai risultati per chiudere il primo tour de force con un bilancio positivo. Mosca e compagni stanno continuando a lavorare agli ordini di Sanchez e dello staff. Ieri si è svolta la terza seduta d’allenamento della settimana, la squadra tornerà in campo nel pomeriggio per proseguire la preparazione. Sabato è prevista la rifinitura in vista del match di domenica: sarà Nola contro Real Forio, con i riflettori puntati sul mago.