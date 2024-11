Il “post” Capricho secondo Fuksas

Mentre proseguono le operazioni per la demolizione del Capicho di Casamicciola, il futuro della zona è stato disegnato dalle matite dello Studio Fuksas a cui Giosi Ferrandino e Giovanni Legnini, sindaco di Casamicciola e Commissario per la Ricostruzione di Ischia, hanno affiadato la riqualificazione della cittadina termale.

Il futuro di Piazza Marina è stato presentato dallo studio dell’archistar con queste parole: “Piazza Marina rappresenta il fulcro della proposta di rigenerazione urbana per il Comune di Casamicciola Terme, situata strategicamente come punto d’incontro e crocevia tra i principali assi di distribuzione della città.

Il nuovo progetto si estende lungo l’intera lunghezza del waterfront, trasformando l’area in un ambiente armonioso di verde e percorsi pedonali che collegano tre punti focali chiave. All’interno della piazza, vicino al terminal d’imbarco dei traghetti e sul lato opposto del bacino portuale, accanto al Piazzale Anna De Felice, sono collocati tre padiglioni innovativi. Queste strutture, progettate secondo i principi della sostenibilità e della flessibilità modulare, sono concepite per adattarsi a diversi usi ed esigenze della comunità. Potranno ospitare eventi pubblici, esposizioni culturali, mercati locali, nonché fornire spazi funzionali per attività ricreative e di intrattenimento.

Il disegno del verde e dei percorsi pedonali non solo migliora l’accessibilità e l’estetica della piazza, ma crea anche un ambiente accogliente e vivace per i residenti e i visitatori. Questa nuova configurazione mira a rafforzare il carattere sociale e culturale di Casamicciola Terme, oltre a promuovere la sostenibilità ambientale e l’uso responsabile delle risorse. Il progetto di rigenerazione di Piazza Marina è un investimento nella qualità della vita urbana e rappresenta un’opportunità per attrarre nuovi flussi turistici e valorizzare il patrimonio storico-naturalistico della città.

Creando spazi multifunzionali e innovativi, il progetto di rigenerazione mira a creare un futuro sostenibile e dinamico per la comunità di Casamicciola Terme, celebrando la sua identità unica e promuovendo la coesione sociale attraverso il design urbano e l’architettura sostenibile.”