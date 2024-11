Il Natale ad Ischia inizia a Novembre. Enzo Ferrandino: “Sarà un Natale che ci farà sentire comunità”

Il Natale a Ischia 2024 inizia il 16 novembre con la cerimonia di apertura a Piazza degli Eroi. Il Comune di Ischia anticipa Londra e New York accendendo l’albero e animando il centro con attività per bambini già da metà novembre. A dicembre ci saranno i grandi eventi come il concerto di Mario Biondi il 28 dicembre, preceduto da Serena Brancale, e la lunga notte di Capodanno in Piazza Antica Reggia. Confermati anche eventi tradizionali come i brunch della vigilia, Stelle in Strada, il concerto e il tuffo del 1 gennaio. Altri eventi saranno annunciati prossimamente. Il programma è in continuo aggiornamento.

L’obiettivo, infatti, è quello di accogliere ogni weekend (sabato e domenica pomeriggio) i bambini in Piazzetta San Girolamo, a Ischia Ponte o comunque nelle strade del centro, organizzando per loro giochi, laboratori e intrattenimento a tema natalizio e non solo. Il primo grande appuntamento, però, è stato quello del 16 novembre: alle ore 18:00 si è acceso il grande albero di Piazza degli Eroi popolata da una consistente e numerosa partecipazione di bambini e famiglie. Alle 16:30 la Banda Musicale Città di Ischia ha cominciato a rallegrare la piazza con la sua esibizione, poi è toccato alle attesissime mascotte dei più noti cartoni animati amati dai bambini, accompagnati anche da dinosauri pronti a scattare selfie e a rallegrare i più piccoli coinvolti da musica e animazione di “Fantasilandia”. I bambini si sono potuti divertire anche a suon di sfide di laser tag grazie all’allestimento curato da “Ischia Laser Game”. Hanno poi strappato tanti applausi le esibizioni artistiche delle ginnaste dell’ASD Manu Moving e dell’ASD Pattinaggio Ischia. Tra un gioco e l’altro hanno trovato spazio tante dolci sorprese: graffe fritte, buondì al cioccolato, zucchero filato, caldarroste e cioccolata calda. A chiudere la serata sono stati i passi latini e vibes di festa con il DJ Set di Michelle B in collaborazione con la maestra Sonia Rappo che hanno riscaldato una piazza un po’ infreddolita dall’improvviso calo delle temperature arrivato anche sull’isola da qualche giorno.

Il momento più significativo per il pubblico è stato l’accensione dell’albero allestito al centro della piazza, che illuminerà tutto il Natale del comune di Ischia. L’allestimento delle luminarie natalizie è quasi completato su gran parte delle strade del territorio e, a breve, Ischia entrerà nel clima natalizio. Nel corso della prossima settimana sarà pubblicato il programma dettagliato delle attività che ogni weekend coinvolgeranno i bambini (ogni giovedì sarà possibile consultare il programma del weekend successivo) in Piazzetta San Girolamo e in altre zone, insieme al calendario dei concerti e degli altri eventi previsti. La prima serata ha visto la partecipazione di numerosi bambini e famiglie in una Piazza degli Eroi priva di auto.

Enzo Ferrandino: “Sarà un Natale che ci farà sentire comunità”

“Stiamo procedendo con i preparativi per il Natale. Abbiamo iniziato in anticipo coinvolgendo, con gli amici dell’amministrazione, i nostri collaboratori, i volontari e le associazioni partecipanti a queste attività. Questa sera (ieri) abbiamo acceso l’albero di Natale durante un evento che ha incluso numerose attrazioni. Sarà un Natale per l’isola molto caldo, con tante iniziative che ci farà sentire ancora maggiormente comunità. Sarà un Natale più caldo.

In questo contesto, l’accensione dell’albero di Natale segna l’inizio delle celebrazioni natalizie e amplia l’impegno dell’amministrazione comunale. Sono stati organizzati diversi programmi in preparazione alla festa. Quali attività saranno disponibili a Ischia prima del 23 dicembre, quando iniziano ufficialmente le festività natalizie?

“Saranno organizzate numerose iniziative tra cui concerti, pomeriggi nei weekend dedicati ai bambini con attività di intrattenimento, teatrali e sportive. L’obiettivo è rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e offrire opportunità di svago per i visitatori che sceglieranno di trascorrere le ferie nel nostro territorio. Si intende rappresentare una comunità vivace sia dal punto di vista sociale che delle relazioni umane e personali. Questo approccio riflette una sana competizione tra amministrazioni, anche se non si tratta di una gara vera e propria”.

Quest’anno, il calendario del Comune di Ischia prevede due eventi musicali di rilievo. Il primo è un concerto di Serena Brancale, un’artista talentuosa. Tuttavia, si terrà anche un altro concerto, quello di Mario Biondi, che probabilmente godrà di una maggiore notorietà. La signora Brancale, sebbene meno conosciuta al momento, rappresenterà ugualmente un’importante presenza per le festività natalizie a Ischia

“Certamente, prevediamo di avere questi due momenti insieme ad alcune ulteriori sorprese che stiamo ancora sviluppando e che sveleremo più avanti nel tempo. Mario Biondi possiede un repertorio particolarmente adatto all’atmosfera natalizia, con una voce unica che è apprezzata da tutte le generazioni. Serena Brancale è un’artista di grande talento che sta emergendo sulla scena musicale italiana. Avremo l’opportunità di alternare serate di bel canto con eventi caratterizzati da maggiore aggregazione sociale. Come accennato, non c’è competizione; tutte le amministrazioni lavorano per rendere l’isola più bella, vivace e attraente, e stiamo ottenendo ottimi risultati in tal senso”.

Avete acceso l’albero il 16 novembre ma continuano le operazioni di installazione luminarie in tutto il territorio

Sarà un lavoro intenso. Abbiamo trovato una buona soluzione per illuminare tutta il comune, comprese le aree del Comune in passato trascurate per questioni di budget. Quest’anno avremo bei addobbi su tutto il territorio”.