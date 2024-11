Idroambulanza MV CP 456 di Ischia, l’ASL acquista i nuovi motori

Vita nuova per l’idroambulanza di Ischia. Un servizio essenziale e vitale che, da tempo, soffriva di decisioni finali e risolutive soprattutto per quanto riguarda l’aspetto tecnico. Ricordiamo ai lettori che il servizio di idroambulanza è a carico dell’ASL ma viene gestito dai Militari della Guardia di Costiera.

Con il non funzionamento della CP 456, al momento il servizio viene garantito dalla MV CP 454 di Procida dislocata a Ischia con personale di Ischia che copre tutte e 3 le isole del golfo. Con i nuovi acquisti, finalmente, le isole potranno avere anche mezzi nautici all’altezza delle esigenze.

Nella determina dirigenziale n. 11552 del 17 ottobre 2024, è stata indetta una gara per la fornitura dei motori destinati all’unità navale idroambulanza MV CP 456 di Ischia. La UOC Gestione Risorse Tecniche e Tecnologiche (GRTT), rappresentata dal dottor Luigi Mangiacapre in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ha predisposto gli atti tecnici necessari. L’importo complessivo a base d’asta è dettagliato nel seguente quadro economico: Fornitura di due motori per la MV CP 456 di Ischia, certificati RINA, completi di tutta la componentistica necessaria per l’installazione, inclusa la revisione degli invertitori, per un valore di €139.500,00 oltre iva e Incentivi alla progettazione art. 113 d.lgs 50/2016 punto a). L’operatore economico selezionato è BOMA SRL, con sede in Via Del Campone 60, Monte Argentario (GR), P.I. 01350270532. La società ha offerto la fornitura dei motori per un importo di €139.500,00 oltre IVA, per un totale complessivo di €172.980,00, inclusi gli incentivi alla progettazione. È stato rilevato che le attività consequenziali alla stipula del contratto per la manutenzione biennale full-risk dei motori saranno avviate all’approvazione del presente atto, previa verifica positiva dei requisiti.