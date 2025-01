I nonnini di Don Orione al freddo e al gelo: mancano acqua calda e termosifoni

Non c’è pace per il Don Orione, l’attuale Villa Joseph, la casa per anziani che, dopo una lunga e travagliata indegna vicenda, è passata nella gestione della Diocesi di Ischia. Una gestione che, tuttavia, lascia ancora molto a desiderare e che nelle ultime settimane è stata “visitata” da diverse forze dell’ordine allertate da alcuni familiari preoccupati.

I nostri nonnini, purtroppo, sono accolti in locali dove mancano le più moderne attrezzature necessarie per offrire il giusto comfort sia in estate che in inverno. E, proprio in questo periodo, è successo che qualcuno ha dimenticato di ordinare la nafta necessaria affinché la casa di cura fosse disposta di acqua calda. La motivazione di questo disservizio? Assurdo da dire, il mancato ordine del carburante necessario per alimentare il sistema non di riscaldamento, ma solo quell’acqua calda. Assurdo se pensiamo che stiamo nel 2024!

Una storia triste e amara che fa il paio con la mancanza di aria condizionata negli alloggi. Secondo il racconto di un parente dei tanti ospiti, infatti, quest’inverno ci si è dovuti attrezzare con delle stufe affinché i propri cari potessero vivere ora al calduccio e non al gelo. Una storia che si è dovuta ripetere dopo l’acquisto dei ventilatori di questa estate perché sembra che un’ampia porzione di edificio non sia assistita da un sistema di aria condizionata.

Ultimo, ma non ultimo, nei giorni dopo la befana i nostri nonnini si sono dovuti lavare con l’acqua fredda! Una ingiustizia grave. Un “peccato mortale”, per dirla con le parole che di solito usa chi segue il Catechismo Cattolico.

Speriamo che questo articolo possa richiamare l’attenzione del Vescovo di Ischia, Mons. Carlo Villano e che, tra un prete che si spreta e qualche altra “jacuvella” tutta ischitana, possa prendere il bandolo della matassa di Don Orione e possa riportare la situazione in una dimensione non di vergogna come quella degli ultimi giorni.