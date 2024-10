Frocalcio-Real Forio 1-5. Bomber Mosca non perdona. Il commento

“Siamo una squadra forte”, è il primo a dirlo pubblicamente e a crederci davvero. Dopo due partite convincenti ma con un solo punto conquistato in trasferta, contro la Frocalcio arriva il primo sussulto esterno della stagione del Real Forio. Allo Stadio Bisceglia va in scena una gara a senso unico, resa tale dalla bravura e dalle qualità di un organico pronto per stare in alto. I turchi confermano le parole del tecnico e contro una delle matricole del girone calano una manita. Tante occasioni da gol, cinque reti e un’unica nota negativa: il gol subito, ma non su azione.

I gialloblù infatti accorciano soltanto su rigore, facendo cadere la breve imbattibilità di Mazzella. Bomber Mosca non perdona, Aniceto segna l’eurogol di giornata e Di Lorenzo mette il sigillo sulla vittoria, poi Iacono e ancora il centrocampista inseriscono il loro nome nel tabellino dei marcatori su straordinario impatto di Pelliccia con il match. La partita giocata ad Aversa consegna anche una sensazione: la squadra sembra essere più consapevole rispetto ad un anno fa. La scorsa stagione il Real Forio ha sofferto contro le medio-piccole del girone.

Nelle ultime due uscite invece la truppa di Sanchez ha collezionato nove marcature e subito un solo gol, come detto su rigore. Secondo miglior attacco della competizione (dietro solo al Quarto, ndr) e quinta migliore difesa (al pari del Portici, ndr): sono questi i numeri dopo cinque giornate di campionato. Il calendario ora dice Virtus Afragola e Micri al Calise, Sant’Anastasia fuori casa: un mese di ottobre che potrebbe chiarire già le ambizioni stagionali del Forio. Parte la missione continuità per sognare in grande e continuare ad occupare le zone nobili della classifica.