Forti e Veloci, in 7 alla 20ma StraMontesarchio, personale per Tuccillo e Di Meglio.

Domenica primo settembre si è corsa la 20ma edizione della StraMontesarchio, gara podistica sui 10 km. Oltre 400 gli atleti in gara tra cui 7 Forti e Veloci Ischia. Ottima prestazione per Dario Tuccillo che è riuscito a scendere per la prima volta sotto i 40 minuti , per lui il crono finale è stato di 39.10.

Meglio di lui aveva fatto Marco Conte con il tempo di 38.35 ma avendo perso il chip di rilevazione del tempo, la sua posizione non risulta in classifica. Benissimo ha fatto anche Gianni Di Meglio che con 55.32 ha stabilito il suo miglior tempo sulla distanza. Con poco allenamento hanno comunque portato a termine con soddisfazione la gara anche Nello Del Deo, che praticamente correva in casa, con il tempo di 47 netti, Lucia Costea con il tempo di 52.44 ed i cugini Giuseppe Romeo e Daniela Amalfitano che hanno fatto la corsa insieme, chiudendo in 58.56. Nonostante il caldo, per molti componenti della squadra, è iniziata la preparazione per le grandi mezze maratone autunnali con in testa Napoli, Telese ed Amsterdam. Ad agosto c’è stato anche un eccellente ingresso in squadra, il classe 2001 Giuseppe Cangemi, che si è subito messo in evidenza vincendo la gara podistica “Memorial Pino Castiglione”, l’11 agosto , in occasione della 47ma Polisportiva a Panza, con l’ottimo tempo di 34.38, uno dei migliori tempi in assoluto della manifestazione.