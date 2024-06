Forio, parte la gara per la regimentazione delle acque reflue

Procede questa volta senza “inciampi”, almeno si spera, il nuovo iter della gara bandita dal Comune di Forio per appaltare i lavori di regimentazione delle acque reflue in varie zone del territorio comunale di Forio. Una gara da espletare mediante procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione del bando e con il criterio del prezzo più basso. Il progetto da realizzare è finanziato dalle risorse del Fondo per gli investimenti nelle isole minori e prevede un importo complessivo di 1.012.918 euro, di cui 704.523,48 per i lavori.

Gli interventi prevedono la realizzazione di due fognature nere a servizio delle strade via Costa e Traversa Tommaso Cigliano. La procedura sotto soglia impone la preventiva pubblicazione dell’avviso per manifestazione di interesse finalizzato a individuare le imprese da invitare. Fatto sta che dopo aver concluso l’indagine di mercato e dato corso all’iter di gara il rup ing. Luca De Girolamo aveva dovuto annullare tutto per aver violato il Codice degli Appalti.

Adesso, espletata nuovamente l’indagine di mercato, il responsabile dei Lavori Pubblici ha proceduto alla pubblicazione della lettera d’invito ai sei operatori selezionati e del disciplinare di gara. L’importo soggetto a ribasso ammonta a 682.268,68 euro. Il termine perentorio per la presentazione delle offerte sulla piattaforma telematica TuttoGare scade alle ore 12.00 del 22 giugno, mentre l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa è fissata per il 24 alle ore 16.00. Successivamente si procederà all’apertura e alla valutazione delle offerte economiche.