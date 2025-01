Forio, nuova gara per la gestione delle strisce blu: un appalto da 1.711.087 euro

Dopo l’approvazione da parte della Giunta delle nuove aree di sosta e la revisione delle tariffe per il 2025, il Comune di Forio ha potuto avviare una nuova procedura per l’affidamento del servizio di gestione delle “strisce blu”. Il rup ing. Giovangiuseppe Iacono, responsabile della Polizia Locale, con determina a contrarre ha indetto la procedura per l’affidamento del “Servizio finalizzato al controllo delle aree strisce blu a mezzo di fornitura, installazione e gestione dei parcometri con servizi di ausiliari del traffico, front office, servizio di accertamento violazioni alla sosta nonché realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale”. La durata dell’affidamento è prevista per un periodo di sei anni.

La gara indetta in precedenza era stata revocata nel 2023 proprio in attesa dell’approvazione delle modifiche volute dall’Amministrazione comunale.

L’importo totale del servizio ammonta a 1.711.087 euro, di cui 1.350.000 a base di gara.

L’aggiudicazione avverrà tramite procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per garantire trasparenza e tracciabilità, l’intera procedura sarà gestita in modalità telematica attraverso la piattaforma TuttoGare, che consentirà di velocizzare il processo di valutazione delle offerte.

Viene stabilito inoltre che l’appalto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, pur riservandosi la facoltà di non procedere se nessuna proposta risulterà idonea.

Con la medesima determina il comandante Iacono ha approvato il capitolato speciale d’appalto.

Tra le novità più significative, come detto, vi è la modifica del piano parcheggi. L’amministrazione comunale ha deciso di trasformare le aree strisce blu destinate ai motocicli in sosta libera per la stessa categoria di veicoli. Questa misura ha l’obiettivo di incentivare l’uso dei mezzi a due ruote, riducendo il traffico e l’inquinamento ambientale.

Come ricorda il comandante Iacono, già a partire dal 1 gennaio 2024, è stata revocata la tariffa per la sosta di ciclomotori e motocicli, con l’intento di rendere il sistema di parcheggio più accessibile e meno oneroso per i cittadini. In previsione della stagione estiva 2024 (confermata, evidentemente per il 2025), il Comune aveva disposto un ampliamento delle aree di sosta dedicate ai mezzi a due ruote, rispondendo così all’aumento della domanda di parcheggi durante il periodo di maggiore affluenza turistica.

La nuova procedura indetta tiene conto di tutte le novità introdotte dall’Amministrazione guidata da Stani Verde per una gestione efficiente delle aree di sosta a pagamento, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e offrire un servizio più funzionale alla comunità e ai turisti dell’isola.