Forio, i Carabinieri denunciano 4 persone per abusivismo edilizio

Sempre alta l’attenzione dei Carabinieri sul Comune di Forio in considerazione dell’avvio della stagione turistica, ma non solo. Abusivismo edilizio sull’isola, una piaga contro la quale i Carabinieri della Compagnia di Ischia investono enorme impegno.

Supportati da personale dell’ufficio tecnico del comune di Forio, i militari della stazione locale hanno denunciato 3 persone per aver costruito un muro perimetrale di circa 22 metri. Si tratta dei proprietari di un’abitazione in via Palummera e il geometra responsabile dei lavori. La struttura, poi sequestrata, è stata realizzata senza alcuna autorizzazione, in un’area sottoposta a vincoli paesaggistico, sismico e ambientale.

Nei guai anche un 55enne. Nella sua abitazione in via Mortola, i militari hanno rilevato la costruzione di una struttura abusiva di circa 50 metri quadri. Anche in questo caso l’area dove è stato commesso l’abuso edilizio è regolamentata da vincoli sismici e paesaggistici.