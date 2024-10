Finalmente Vico Marina intitolato a Piero Malcovati! Un atto dovuto del Comune d’Ischia atteso da anni

Finalmente ci siamo! Con anni di ritardo e dopo “paletti” e polemiche, l’Amministrazione comunale di Ischia si è decisa ad intitolare Vico Marina a Ischia Ponte al prof. Piero Malcovati. La proposta, partita anni fa da un comitato di cittadini, aveva infatti incontrato ingiustificate resistenze nel “Palazzo” di via Iasolino. Già a dicembre scorso la Giunta però la Giunta aveva approvato l’intitolazione al medico ginecologo, studioso e fautore dei benefici delle cure termali, che negli anni ’50 aveva acquistato la torre “Lo Scuopolo”, poi divenuta Palazzo Malcovati, per adibirla ad abitazione della propria famiglia e che sorge proprio al Vico Marina.

Un atto dovuto, come più volte ribadito, l’intitolazione a Malcovati come segno di riconoscenza per il suo impegno a favore della comunità isolana e per lo sviluppo dell’economia dell’isola. E infine anche Enzo Ferrandino se ne è reso conto. Adesso, con un certo ulteriore ritardo rispetto alla delibera di Giunta (ma in questo caso occorreva attendere l’obbligatorio nulla osta della Prefettura di Napoli), la responsabile del Servizio 3 dott.ssa Mariarosaria De Vanna, competente anche alla Cultura, ha “ufficializzato” l’intitolazione con la relativa modifica della toponomastica stradale.

Nella determina viene richiamata la normativa, piuttosto datata, in materia di toponomastica, da rispettare pedissequamente. E che prevede appunto l’autorizzazione prefettizia e il divieto, a cui è comunque possibile derogare con nulla osta del Ministero dell’Interno, di dedicare strade o piazze pubbliche a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Ma in questo caso si tratta di un termine ampiamente superato.

Circolari più recenti del Ministero, risalenti agli anni ’90, hanno confermato le procedure che i Comuni devono seguire, stabilendo che la competenza a decidere non è attribuita al Consiglio comunale, bensì alla Giunta.

Ed infatti come detto è stata proprio la Giunta di Ischia, con la delibera n. 114 del 29 dicembre 2023, a disporre: «Di modificare, subordinatamente al parere favorevole del Prefetto della Provincia di Napoli, la denominazione della attuale strada urbana “Vico Marina” che principia da Via Luigi Mazzella al mare di estensione pari a km 0,152, in Via “Piero Malcovati” in ricordo di Piero Malcovati».

AGGIORNAMENTO DELL’INDIRIZZO GRATUITO

Si provvederà ovviamente a «rendere noto, alle famiglie residenti nella detta strada, con apposita lettera, l’avvenuto cambiamento di denominazione e di munire gli stessi di apposita attestazione da cui risulti che la variazione di residenza è dovuta al cambiamento del toponimo cittadino e non ad un trasferimento effettuato». E’ stato anche disposto che, «trattandosi di variazione della toponomastica disposta d’ufficio, per i cittadini interessati da tali variazioni si provvederà d’ufficio all’aggiornamento dell’indirizzo senza ulteriori costi a carico degli interessati». La Giunta precisava però che la decisione era «sospensivamente condizionata all’intervenuto ottenimento della prescritta autorizzazione del Prefetto della Provincia di Napoli e risolutivamente condizionata a ciò».

Il 27 luglio è arrivato il nulla osta prefettizio e di conseguenza la De Vanna ne ha ora preso atto e dichiara in determina l’inesistenza di impedimenti alla variazione della denominazione di Vico Marina in Via “Piero Malcovati”. Dando esecuzione alle altre disposizioni impartite dalla Giunta. In attuazione del cambio di toponomastica, agli estremi della stessa strada verranno apposte le targhe riportanti l’indicazione “Via Piero Malcovati”. Una giusta battaglia di quanti avevano avanzato la proposta, ora coronata da successo.