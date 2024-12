Filippo Florio e l’Ischia ai saluti: salutata la squadra

Dopo l’addio di Enrico Buonocore e Mario Lubrano, in queste ore (almeno che non si ricomponga la vicenda) si sta per scrivere anche una pagina importante dei saluti dell’ultima versione della società gialloblù: Filippo Florio avrebbe (il condizionale è d’obbligo) deciso si salutare la squadra del presidente Pino Taglialatela.

La vicenda tra Florio e la SSD Ischia Calcio è complessa e vede sul tavolo delle decisioni diverse e complesse trattative sulle quali, tuttavia, non cediamo al pettegolezzo e alle numerose voci che circolano in piazza.

Il difensore, uno dei volti più iconici del sodalizio gialloblù, di recente infortunatosi e poi guarito, secondo quanto si racconta, avrebbe salutato già la squadra prima della ripresa degli allenamenti di martedì e non avrebbe partecipato alle ultime due sedute ultime allenamento. Un’assenza importante e pesante che al Rispoli non è passata inosservata, così come non è passata inosservata la sua assenza al “Calise” in occasione della gara contro il Real Acerrana di domenica scorsa.

Una rottura, se si dovesse davvero verificare (sembra che ci sia ancora qualche spiraglio e qualche mediatore in azione), che avrebbe un valore e un impatto importante. Sicuramente la rosa a disposizione di Mister Simone Corino perderebbe una delle sue migliori frecce a disposizione ma, oltre a questo dettaglio, si verrebbe ad evidenziare anche una crepa nei rapporti umani tra i protagonisti che rappresenterebbe, forse, l’aspetto più grave.

FILIPPO FLORIO ha disputato 10 stagioni con l’Ischia (dal 2011-12 al 2024-25) con 153 presenze in gare ufficiali, 138 in campionato, 39 in tornei professionistici, 83 in tornei nazionali.

La prima presenza in gare ufficiali con l’Ischia è stata quella della gara Ischia Isolaverde-Gaeta 4-0 in Serie D il 29 aprile 2012, mentre la prima presenza nei tornei professionistici è stata con l’Ischia-Sorrento 1-2 in Lega Pro Seconda Divisione il 16 febbraio 2014.

Florio in maglia gialloblù ha segnato 34 gol e la prima rete durante Ischia-Fidelis Andria 1-2 in Lega Pro il 1° novembre 2015.

Zandri al Trastevere?

Sono giorni di saluti e di mercato per l’Ischia Calcio. Dopo il grave infortunio di qualche settimana fa, Tommaso Zandri, che è rientrato martedì per la ripresa degli allenamenti, è pronto a salutare la truppa gialloblù. Zandri, ad Ischia in prestito dal Pescara, attende il nulla osta per il trasferimento al Trastevere, in serie D nel girone G.