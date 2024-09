Ercolanese-Forio, un pareggio che può starci. Il commento

Il calendario non sorride, le fatiche di Coppa si fanno sentire e la condizione non è ancora ottimale. Il Real Forio gioca una partita gagliarda nel primo tempo, con personalità e di buona attenzione. Sfiora il vantaggio che poi arriva nelle battute finali della frazione con la deviazione vincente di Tomasin.

Nella ripresa l’Ercolanese si fa sotto e trova subito il pareggio con una conclusione di Tarascio, i biancoverdi provano a reagire ma il raddoppio granata si registra a metà secondo tempo con la rete di Malafronte. Il match sembra destinato ai titoli di coda, per i turchi si prospetta un ko allo stadio Solaro. E invece c’è la magia proprio allo scadere, in pieno recupero: con una punizione pregevole Mosca batte l’estremo difensore e agguanta il 2-2. Un buon punto per gli uomini di Carlo Sanchez che si ritrovano nell’immediato a sfidare una delle candidate alla vittoria finale del campionato. Un risultato che fa morale e migliora l’autostima del gruppo, ancora deluso per l’uscita anticipata dalla Coppa Italia di categoria.

Se l’attacco offre di nuovo spunti interessanti e buone indicazioni per il prosieguo della stagione, qualcosa va migliorato per quanto riguarda il reparto difensivo e per la fase di non possesso. Ancora una rimonta subita per gli isolani dopo quelle di Monte di Procida e di Barano, questa volta però arriva la reazione che vale un punto dal pregevole valore. Il focus ora si sposta sul prossimo impegno, ancora una big sarà avversaria del Forio: ad Ischia sbarcherà il Gladiator e alla squadra servirà un successo per aumentare ulteriormente la fiducia.