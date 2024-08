Eccellenza. Real Forio, finalmente si gioca! Oggi con Montecalcio per “sognare” la Coppa

Si apre ufficialmente la nuova stagione del Real Forio. La squadra di mister Carlo Sanchez fa il suo debutto questo pomeriggio, lo scenario sarà lo stadio Vezzuto-Marasco di Monte di Procida. La formazione biancoverde, reduce dall’importante test con l’Ischia Calcio di Enrico Buonocore, affronta il primo impegno: in programma infatti c’è la seconda giornata della fase a gironi della Coppa Italia Dilettanti. I turchi, inseriti nel gruppo B, sfidano in trasferta il Montecalcio di Diego Armando Maradona Jr. La partita inaugurale del triangolare ha visto la Frattese vincitrice sui biancazzurri con il risultato di 2-1: decisive le reti di Percuoco e Di Mauro per i nerostellati, il rigore di Schinnea ha reso meno pesante la sconfitta degli ospiti. I flegrei arrivano al match casalingo con l’intenzione di riscattarsi, gli isolani vogliono presentarsi all’esordio nel migliore dei modi per replicare le ottime prestazioni messe in mostra durante la scorsa stagione in Coppa.

“Mi aspetto una prova di alto livello e un incontro intenso, nonostante le due squadre stiano vivendo ancora il periodo estivo, quindi con temperature elevate”, ha riferito mister Carlo Sanchez dopo l’amichevole di mercoledì. Il tecnico, confermato dal club e della dirigenza dopo aver conquistato una salvezza sofferta lo scorso anno, ha presentato brevemente il prossimo impegno: “Sarà una partita difficile. La squadra avversaria vorrà certamente risolvere la sconfitta subita contro la Frattese e riprendersi per rimanere competitivi in una Coppa che è fondamentale, dato che ci sono molte squadre importanti che partecipano. Mi aspetto quindi una gara complicata, ma credo che tutte le partite saranno impegnative allo stesso modo. Non penso che ci saranno incontri facili”. Per il Real Forio si tratta dunque del primo appuntamento probante del nuovo anno sportivo, Sogliuzzo e compagni vogliono partire con il piede giusto in vista del tour de force delle prossime settimane.

Il Montecalcio invece arriva alla sfida con l’obiettivo di riscattare l’ultimo ko. Archiviato il passo falso di Frattamaggiore, i biancazzurri si ritrovano al bivio e hanno bisogno dei tre punti per continuare a sperare nella qualificazione alla fase successiva della competizione. “Se questa partita fosse finita in parità, sarebbe stato più giusto”, ha raccontato Maradona Jr dopo la sconfitta esterna contro la Frattese. L’ex Napoli United e Pompei ha proseguito: “Abbiamo perso, non mi è piaciuto l’approccio. Stiamo lavorando, ci vuole tempo. Obiettivo? Dobbiamo lottare in ogni partita e sudare la maglia. Real Forio? Prepariamo il match con la stessa voglia e determinazione. Sarà una partita diversa, dobbiamo vincere per andare avanti. Bisognerà essere più coraggiosi e spavaldi, ma sono tranquillo perché ho avuto una buona risposta da parte dei ragazzi”.

Come si articola la competizione? I dodici gironi composti da tre società si svolgono con la formula così detta “all’italiana”, con gare di sola andata. In caso di parità di punti conseguiti da due o anche tutte le società, al termine delle gare del primo turno, la vincitrice del girone viene determinata tenendo conto, in successione: dell’eventuale classifica avulsa, della differenza tra reti realizzate e subite, del maggior numero di reti realizzate. Nell’ipotesi di perdurante parità, si qualificherà al secondo turno la società con minor numero di penalità, in ordine alla graduatoria della Coppa Disciplina, relativa alle gare del primo turno della fase regionale di Coppa Italia Dilettanti 2024/2025. In caso di parità, tra due o più società, del minor numero di penalità, si procederà al sorteggio che sarà eseguito presso il Comitato Regionale. Accederanno al secondo turno, oltre alle dodici società prime classificate, anche le migliori quattro società seconde classificate.

Sono ventitré i calciatori convocati da Sanchez per la trasferta in terra flegrea. Ci sono i nuovi arrivati Castagna, Cittadini, Delgado, Di Lorenzo, Mazzella e Mosca. Il tecnico dovrà sciogliere gli ultimi dubbi di formazione nelle prossime ore.

La gara

Sabato 31 agosto 2024 – ore 15:30

Stadio “V. Marasco” – Monte di Procida

La terna arbitrale

Andrea Zari (Benvento);

Maria Vittoria Ievolella (Benvento);

Christopher Russo (Ariano Irpino)

I convocati

Portieri: Mazzella, Santaniello, Re

Difensori: Cabrera, Delgado, Di Costanzo, Iaccarino, Iacono, Pistola

Centrocampisti: Arcamone, Cittadini, Di Lorenzo, Di Meglio, Arrulo, Sogliuzzo

Attaccanti: Acosta, Aniceto, Castagna, Mosca, Peluso, Raia, Tomasin, Verde