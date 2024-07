Eccellenza. Pelliccia e Acosta ancora biancoverdi, il Real Forio forma lo scacchiere per Mr Sanchez

Il nuovo campionato di Eccellenza ha preso il via, tra domande d’iscrizioni da presentare e finestra di calciomercato entrata nel vivo. La questione “titoli”, con un valzer continuo tra le varie cittadine, ha tenuto banco nello scenario campano, ma l’attenzione ora si è spostata sui movimenti in entrata. Il Real Forio, protagonista di conferme ed innesti, ha già definito l’organico che sarà a disposizione di mister Carlo Sanchez.

Anche Giacomo Pelliccia si è aggiunto al roster biancoverde: il centrocampista, che spegnerà 22 candeline a settembre, farà ancora parte del gruppo isolano. Arrivato all’ombra del Torrione la scorsa estate, Pelliccia si è fatto apprezzare per la sua disponibilità e per la sua capacità di ricoprire più ruoli in mezzo al campo. È reduce da un brutto infortunio, rimediato nel corso del playout contro il Pomigliano. Il calciatore è stato costretto a lasciare il campo per una frattura dell’estremità inferiore del malleolo laterale: sottoposto ad intervento chirurgico, perfettamente riuscito, il classe 2002 viaggia verso un recupero completo e continuerà la sua esperienza in forza ai turchi. Resterà agli ordini di Sanchez pure Pablo Acosta.

“Il suo gol in rovesciata, nella sfida casalinga con il Capri Anacapri, è entrato di diritto nella top ten dei gol più spettacolari messi a segno da calciatori in maglia biancoverde”, annuncia il Real Forio. Il puntero argentino, bravo in fase di rifinitura e altrettanto abile in area di rigore, andrà a completare l’attacco “stellare” richiesto dal presidente Luigi Amato.