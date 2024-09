Consiglio comunale a Forio, o.d.g. “mastodontico”. Inserite ben 12 proposte avanzate da Vito Iacono e finora non discusse

Il Consiglio comunale di Forio è convocato per mercoledì 11 settembre alle ore 19.00 in sessione straordinaria. I punti all’ordine del giorno sono ben 23, ma per ben oltre la metà si tratta di argomenti richiesti dal consigliere di opposizione Vito Iacono in occasione delle sedute precedenti e non discussi. Gli argomenti “della maggioranza” afferiscono per la maggior parte ad entrate tributarie e a sentenze. Al punto 1) Affidamento in concessione delle attività di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Al punto 2) Regolamento generale delle Entrate tributarie – Adeguamento.

I punti dal 3) al 10) sono relativi a sentenze su giudizi promossi da cittadini contro l’Ente: sentenzadelG.d.P.diIschian.440/2024(Agnese Gerardo); sentenza Corte di Appello di Napolin.9664/2017(Francesco Paolo Avitabile); sentenza delTarCampanian.2819/2024(Franca Cuomo+3); sentenza G.d.P. di Ischia n. 262/2024(Lombardi Carolina); sentenza G.d.P.diIschian.274/2024(Napolitano Angela); sentenza Tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia n.66/2024 (sig.ri Pero Vito e Sigillo Carolina); sentenza Corte di Appello di Napolin.1880/2024(Trofa Giulia+1);sentenza Corte di Appello di Napolin.1034/2024(Vaino Paola. Si chiude con il “Patto di Amicizia “tra il Comune di Forio e il Comune di Sain tLèonard De Noblat.

LE PROPOSTE DI VITO IACONO

Dal punto 12) inizia la “marea” di proposte di Vito Iacono finora rimaste in sospeso. Con le note del 24 giugno e del 12 agosto: «Relazione del sindaco e della segretaria generale sulla situazione politicoedamministrativa;13) Costituzione commissione speciale per la redazione di un codice etico e comportamentale da sottoporre alla firma dei rappresentanti istituzionali dell’Ente, per il monitoraggio e controllo in ordine alle modalità di affidamento di incarichi professionali e di opere pubbliche, di controllo in ordine ai tempi e modalità di accesso agli atti da parte dei cittadini».

Con la nota del 12 agosto: «14) delibera di indirizzo alla Giunta Municipale di revoca delle delibere n. 161 del 12 giugno 2024 en.197 del 2 agosto 2024 aventi ad oggetto “Progetto 7 km di tramonto”-(giugno-ottobre2024) – individuazione location – attodiindirizzo”;15) realizzazione area ZTL loc. Chiaia Spinesante, delibera di indirizzo per la revoca della ordinanza n.207;16) concessioni demaniali, delibera di indirizzo alla Giunta Municipale di revoca della deliberan.24 del 2 febbraio 2024 avente ad oggetto: Linee di indirizzo per l’applicazione della Legge 5 agosto 2022, n.118, recante “Disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e ei rapporti digestione per finalità turistico-ricreative e sportive”;17) istituzione tavolo tecnico tra i comuni dell’isola d’Ischia per la redazione del piano gestione rifiuti e definizione procedure per la costituzione del soggetto gestore e/o affidamento servizio e la predisposizione degli atti di cui agli obblighi derivanti dall’attuazione della legge regionale 7 agosto2023,n.19 (Modifiche alla legge regionale26maggio 2016, n. 14-Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare);

18) costituzione commissione consiliare di inchiesta sulla gestione dei rifiuti;19) costituzione commissione consiliare d’inchiesta sulla società partecipata Marina del Raggio Verde s.r.l., gestione del porto e delle aree demaniali;20) istituzione tavolo tecnico tra il Comune di Forio e Serrara Fontana per la realizzazione del sistema didepurazione;21) istituzione del Parco Naturale dell’isola d’Ischia(e/o dell’Epomeo);22) delibera di indirizzo per chiedere alla Regione Campania di inserire nelle condizioni per la definizione del piano approdi misure che garantiscano la gratuità per i malati oncologici ed i cittadini affetti da gravi forme di disabilità e costretti a recarsi in terra ferma per terapie ed attività riabilitative non praticate sull’isola d’Ischia e sulla qualità dei natanti e dei servizi;23) relazione del sindaco sul piano di interventi di salvaguardia del litorale costiero e di tempi rimozione dei fanghi in località Casale e relativa modalità di riuso».