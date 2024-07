Concorso per i vigili a Lacco Ameno, annullate le prove. Lo scoglio comandante “Monti” fa male a Pascale 

Facili oracoli. Il comune di Lacco Ameno ha dovuto annullare le prove per la selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato e pieno di n. 4 Istruttori di Vigilanza. La sottoscritta Responsabile del I Settore Affari Generali, Servizio Risorse Umane – si legge nelle determina della Galano, avvisa che in esecuzione della delibera di Giunta n. 97 del 10.7.2024 il Comune di Lacco Ameno ha stabilito di annullare le prove d’esame precedentemente fissate al 12 luglio e al 17 luglio 2024. Una comunicazione scarna e semplice che nasconde, però, una seria difficoltà per il sindaco di Lacco Ameno.

Nel merito del concorso per i quattro vigili da assumere a Lacco Ameno, ai quali, tra l’altro, non è neanche richiesta la prova di inglese, il comune non è riuscito a trovare un sostituto per il comandante Raffaele Monti che, nei giorni scorsi, aveva comunicato la propria incompatibilità a ricoprire la carica di presidente della commissione del concorso, che gli spetta per legge. Una condizione sopravvenuta alla presentazione delle candidature che ha costretto Lucrezia Galano prima a modificare il calendario delle prove e poi, come abbiamo letto, ad annullarle definitivamente. Una situazione imbarazzante che è figlia della bramosia degli attuali amministratori di Lacco Ameno che, in una non chiara presa di posizione, hanno voluto ingaggiare una battaglia con i dipendenti dell’ente che, a loro volta, non fanno altro che far valere le leggi in vigore.

Una situazione di imbarazzo, lo ripetiamo, che è figlia di questa stagione in cui, purtroppo, a Lacco Ameno stanno venendo meno le basi dei rapporti umani datati nel tempo e, soprattutto, del rispetto dei singoli. La clessidra che ci avvicina allo scadere del mandato e la necessità di soddisfare cambiali elettorali che sarebbero state dovute riscosse negli anni scorsi, fa muovere male le pedine (tranne quelle che, invece, tengono il gioco degli amministratori) sulla scacchiera. E, quando non si hanno più mosse da fare, si dice che è scacco matto. Per il momento, è ovvio…