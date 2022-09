Ciao Graziella Pagano. Ci hai concesso l’ultimo onore!

Stamattina è venuta a mancare Graziella Pagano. Lo annuncia Ettore Rosato, presidente di Italia Viva.

“È stata con noi in prima linea fino all’ultimo minuto, nonostante la fatica e la malattia. Un’ amica, una donna speciale, politica di grande qualità e di lunga esperienza. Ci mancherai Graziella” continua il saluto di Rosato a Graziella Pagano, candidata alla camera alle prossime elezioni del 25 settembre.

Nell’abbracciare il figlio Lorenzo, mi piace ricordare, forse, l’ultima intervista che Graziella ha rilasciato ad un giornalista. Mi ha scritto il 27 agosto alle 18:35: “Avevo voglia di fare due chiacchiere politiche con te” e il giorno dopo il giorno dopo ci saremmo dovuti incontrare al Ricciulillo. Poi ci siamo incontrati a casa e, accogliendomi, mi accolto con “tira questo giornale!”. Abbiamo parlato di politica, giornalismo, informazione. Di Renzi, Calenda, della Meloni, di Berlusconi. La potete leggere qui.

Il messaggio di Lorenzo: “La mia Leonessa ha fatto il suo ultimo ruggito. Poi le ho stretto la mano e le ho chiesto di darmi un briciolo della sua forza. Solo così potrò reggere al dolore di non averla più vicino a me. Vola in cielo Mamma, e grazie di tutto. Non basterebbe un oceano di lettere per descrivere cosa eri sei e sempre sarai per me. Cari Amici a voi chiedo di continuare ad esserci, ora più che mai”.

I funerali si terranno Martedì alle ore 17 presso la Basilica Santuario del Carmine Maggiore in Piazza del Carmine 2, a Napoli.