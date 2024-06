Casamicciola, il Comune si attiva per la fogna di Via Sassolo

Tra i vari interventi conseguenti all’alluvione del 26 novembre 2022, il Comune di Casamicciola si sta attivando per il ripristino e rifunzionalizzazione idraulica della rete fognaria di Via Sassolo, tuttora interdetta. Come ricorda in determina il responsabile dell’Area Tecnica ing. Gaetano Grasso, con Ordinanza Speciale n. 19 del 04.04.2024 del Commissario Delegato Legnini il Comune «è stato nominato soggetto attuatore per 7 nuove opere inserite quali interventi di somma ed estrema urgenza nel piano degli interventi, indicati nell’“Allegato 2 – Terza rimodulazione”». Tra cui rientra appunto quello in via Sassolo, dell’importo di 145.676,40 euro.

Per procedere celermente, Grasso ha dovuto provvedere ad affidare l’incarico per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. In virtù del Nuovo Codice degli Appalti e delle semplificazioni disposte nelle ordinanze di Legnini, ha proceduto con affidamento diretto sulla parcella base di 10.018,67 euro. La trattativa diretta è stata espletata mediante la piattaforma telematica Asmecomm – TuttoGare del Comune con l’ing. Gaetano Esposito con studio a Ischia. L’affidamento è stato dunque formalizzato alla luce dell’offerta di 9.918,48 euro oltre Cassa, ovvero 10.315,22 complessivi. Nella stessa determina l’ing. Grasso si è anche autonominato rup. L’essenziale è fare presto…