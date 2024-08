Casamicciola e il parcheggio dei traghetti rotti

Il destino del porto di Casamicciola è segnato! Deve restare un parcheggio in mezzo al mare per traghetti inutilizzati, per traghetti rotti come il Fauno e deve restare a ridotta operatività? Perché? Perché la Regione Campania se ne frega! Perché, forse, il sindaco Giosi Ferrandino non ha ancora un valido motivo per “sparare” su Marrazzo e perché, del resto, la Guardia Costiera è costretta a friggere i pesci con l’acqua.

La foto scattata pochi minuti fa con il Fauno rotto in primo piano è la dimostrazione di quello che abbiamo appena scritto. Anche non essendo esperti del mondo della marineria, riuscendo a fare due più due, ci chiediamo quando il traghetto Caremar verrà spostato dallo scalo di Casamicciola? Dobbiamo attendere la completa sostituzione dei pezzi rotti? Dobbiamo tenerci questo “coso” in mezzo al porto ancora per molti giorni?

Il fatto che il Fauno sia da 24 ore fermo non può che significare che il traghetto non sia in condizioni di navigabilità e così la ridotta funzionalità dello scalo termale, almeno quella che viene decantata da tempo, si aggrava! Fino a quando i signori della Caremar ci lasceranno il guaio in mezzo alla casa? Quanti giorni servono per rendere nuovamente operativo il traghetto? Speriamo qualcuno ci risponda.

Ma i disagi di questi giorni, ancora una volta, mettono in evidenza come Casamicciola non possa sopportare oltre di essere il parcheggio privato di Marrazzo e del suo traghetto per la monnezza. Un traghetto che, ad esempio, ieri sera ha lasciato a terra i mezzi della nettezza urbana isolana sul porto e, gli stessi, sono rimasti parcheggiati negli spazi di Piazza Marina con tutto il loro olezzo.

Quando diremo a Marrazzo che si deve portare quel “coso” da un’altra parte e iniziamo ad usare tutto il porto di Casamicciola? Qualcuno ci ha prescritto che dobbiamo tenere quel traghetto tutto il giorno fermo nel porto di Casamicciola per consentire alla Tra.Spe.Mar di fare la sua corsa notturna?

Sarebbe il caso che qualcuno si decidesse ad invocare dignità e rispetto per Casamicciola. E perché il porto non può diventare un parcheggio per traghetti rotti