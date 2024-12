Casamicciola, “dolori” da Tari non pagata

Il Comune di Casamicciola si trova a dover fare i conti con la Tari non pagata o pagata in misura inferiore al dovuto. E sono in atto le azioni per il recupero delle somme, cospicue, relative agli anni passati.

Il responsabile dell’Area IV – Economico Finanziaria – Entrate Tributarie rag. Giuseppe Scotti ha infatti approvato dapprima approvato il ruolo coattivo derivante dagli accertamenti relativi alla omessa o infedele denuncia per gli anni 2016-2021, elaborato dalla “Soget”, la società concessionaria per la gestione delle entrate e dei tributi. Dopo le opportune verifiche, è stato stilato l’elenco dei contribuenti «che non figurano tra coloro che hanno assolto correttamente agli obblighi tributari in materia di TARI e provvedendo all’accertamento d’ufficio delle omesse/infedeli dichiarazioni, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato».

I contribuenti “infedeli” sono 144 e il totale del ruolo ammonta a 461.538 euro, comprensivo di sanzioni e interessi.

Il rag. Scotti evidenzia che «tale attività accertativa rientra nell’alveo dell’azione di contrasto all’evasione fiscale al fine di conseguire un duplice obiettivo quale l’emersione alla luce della legalità delle situazioni irregolari e l’ampliamento della platea contributiva consentendo, ove possibile e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, di alleggerire la pressione fiscale».

Ha quindi approvato il ruolo contenente l’elenco dei contribuenti debitori e accertato l’importo in entrata, che al netto di sanzioni ed interessi ammonta a 243.919,09 euro.

Di gran lunga più “pesante” il ruolo coattivo derivante dall’accertamento degli omessi pagamenti della tassa rifiuti per il solo 2017, stilato sempre dalla “Soget”. Sono ben 1095 i contribuenti morosi, per un importo complessivo, comprese sanzioni e interessi, di ben 1.456.982.