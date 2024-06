Casamicciola, arrivano i collaudatori per l’alveo La Rita

Il Comune di Casamicciola con iter accelerato sta procedendo agli adempimenti per la realizzazione degli interventi di consolidamento delle scarpate laterali dell’alveo La Rita, che rientrano tra quelli urgenti per la messa in sicurezza del territorio. Con l’Ordinanza Speciale n. 7 del 29.12.2023 del Commissario Straordinario Giovanni Legnini il Comune di Casamicciola Terme è stato nominato soggetto attuatore anche per l’intervento denominato “Consolidamento delle scarpate laterali dell’alveo La Rita e Cava Del Monaco” dell’importo di 2.500.000 euro, di cui 1.659.680 per i lavori (1.148.000 soggetti a ribasso). Per l’alveo la Rita la Giunta ha già proceduto ad approvare il D.I.P. Successivamente il responsabile dell’Area Tecnica ing. Gaetano Grasso, in qualità di rup, ha affidato l’incarico per il servizio tecnico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, redazione relazione geologica e servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione alla STP “I-PROGETTI”, legale rappresentante l’ing. Rocco Di Iorio di Barano, per l’importo di 71.768,35 euro.

Ora sempre Grasso si è attivato per affidare gli incarichi di collaudatore tecnico amministrativo e collaudatore statico. Nella determina a contrarre ribadisce la necessità di «procedere celermente con le attività indispensabili per l’attuazione dell’intervento, provvedere alla nomina di professionisti da incaricare». Le parcelle su cui formulare i ribassi ammontano rispettivamente a 13.049,01 euro e 18.164,87 euro, ovviamente oltre Cassa e Iva.

Alla luce di quanto previsto dalle Ordinanze Speciali di Legnini n. 1 del 11.04.2023, n.7 del 29.12.2023 e n. 19 del 04/04/2024 e dal nuovo Codice degli Appalti, il rup ha proceduto con affidamento diretto. Avvalendosi delle modalità semplificate stabilite proprio per accelerare i tempi. Sulla piattaforma Asmecomm sono stati contattati l’ing. Luigi Massaro di Orta di Atella e l’ing. Luigi Macchia di Aversa, rispettivamente per l’incarico di collaudatore tecnico amministrativo e di collaudatore statico. Le rispettive offerte dei due professionisti casertani ammontano a 12.657,64 euro e 17.619,92 euro oltre Cassa.

Grasso ha dunque formalizzato l’affidamento per gli importi complessivi di 13.163,95 e 18.324,72 euro. La spesa totale impegnata ammonta a 31.488,67 euro, anche questa coperta dalle risorse di Legnini.

Identica attività anche per la indispensabile redazione della verifica preventiva dell’interesse archeologico dell’area (VPIA – EX VIARCH). L’incarico è stato affidato al dott. Marco Vitale di Grottolella in provincia di Avellino per l’importo complessivo di 3.019,50 euro.