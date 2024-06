Casamicciola, aggiudicati i lavori al plesso “Lembo”

Il Comune di Casamicciola Terme ha aggiudicato i lavori al plesso scolastico “Lembo” per l’intervento di “miglioramento/adeguamento sismico e adeguamento con abbattimento e ricostruzione” che rientra tra quelli post sisma e finanziato per l’importo complessivo di 4.428.999,92 euro. Lavori dunque “attesi” dal 2017 ma l’iter aveva avuto un’accelerazione solo con l’insediamento del commissario Legnini e il cambio di Amministrazione. Nella Ordinanza speciale n. 1 dell’11.04.2023 «venivano individuati e approvati come urgenti e di particolare criticità gli interventi di ricostruzione degli edifici comunali del comune di Casamicciola Terme danneggiati dagli eventi sismici e la relativa previsione di spesa». Seguita poi dalla Ordinanza speciale n. 7 del 29/12/2023.

Il rup ing. Gaetano Grasso, responsabile dell’Area III – Tecnica LL.PP., a inizio anno aveva avviato l’iter per la gara con procedura negoziata senza bando con preliminare indagine di mercato, ovvero la pubblicazione dell’avviso per manifestazione di interesse per la individuazione dei cinque operatori da invitare successivamente. L’importo totale dei lavori ammonta a 3.546.862,48 euro, di cui 3.405.035,35 erano soggetti a ribasso. Le cinque imprese invitate erano: Novatech;Mostrad; Operazione; Consorzio Stabile EgecoSocietà Consortile; ATCUnipersonale.

Entro il termine stabilito delle ore 9.00 del 9 maggio sono pervenute solo due offerte, dalla “ATC Unipersonale” di Nocera Inferiore e dal “Consorzio Stabile Egeco Società Consortile” di Afragola, entrambe ammesse, che hanno praticato un ribasso rispettivamente del 2,290% e dell’1,000%. I lavori al plesso “Lembo” sono dunque stati aggiudicati alla “ATC” per l’importo contrattuale di 3.468.887,17 euro oltre Iva. L’ing. Grasso ha ora formalizzato l’aggiudicazione efficace e approvato il quadro economico rimodulato, che indica 77.975,31 euro di economie di gara. Dopo questo passaggio fondamentale si potrà dare corso ai lavori, sette anni dopo il terremoto.