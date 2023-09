Calenda alle opposizioni “Insieme per il cancellierato”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho una proposta da fare al resto delle opposizioni. Chiediamo insieme il cancellierato”. Lo dice il leader di Azione, Carlo Calenda, in una intervista a Repubblica, che propone di “arrivare a una pdl condivisa da presentare alla destra, in alternativa al premierato. Che non funziona, non esiste in alcun Paese occidentale. Distrugge l’equilibrio dei poteri tra presidente della Repubblica e presidente del Consiglio. Per farla corta, non si può fare e per noi non c’è alcun negoziato possibile, se la maggioranza di Meloni insiste su questa strada”.

