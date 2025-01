Calcio a5, C1. Fenix spettacolare! Battuta la capolista Sorrento

Un tripudio di emozioni e uno spettacolo che ha appassionato i numerosi presenti al Palazzetto dello Sport di Ischia. Questo e tanto altro ha regalato il big match tra Fenix Ischia e Sorrento che si sono affrontate lo scorso sabato in campionato dopo l’incontro di Final Eight di Coppa che aveva visto prevalere immeritatamente e di misura il Sorrento. La partita era attesissima soprattutto per la contrapposizione tra i due pivot Osvaldo e Lucao che sono stati i protagonisti dello scambio più inatteso della sessione invernale di mercato. Proprio nella settimana dopo la final eight di Coppa Italia si è rotto il rapporto tra la Fenix e Lucao per volontà del brasiliano e nell’ambito delle trattative guidate dal DS Roberto Ventrone è stata trovata un’intesa con il Sorrento che ha voluto cedere il suo di pivot, Osvaldo.

Ne è venuto fuori uno scambio alla pari che ha fatto tutti felici, ma ovviamente per entrambi era l’occasione del riscatto, la partita nella quale dimostrare alla propria squadra di aver fatto la scelta giusta e a quella precedente di aver commesso un errore. Fenix – Sorrento era anche l’occasione per rivedere sull’isola Daniele Melise dopo l’importante esperienza vissuta alla Virtus Libera Forio. Insomma, i presupposti per assistere ad una partita carica di emozioni c’erano tutti e le attese sono state ampiamente rispettate nonostante si affrontassero due squadre appaiate in due zone opposte della classifica. Da una parte il Sorrento capolista, dall’altra una Fenix che ancora bazzica in zona play-out.

LA GARA – L’approccio della squadra di mister Nica non è dei migliori. La palla non gira come dovrebbe e ci sono troppe imprecisioni in fase di impostazioni. Gli ospiti approfittano delle difficoltà iniziali degli isolani e, anche con un po’ di fortuna, trovano l’1-0 con Vazquez e con un mezzo autogol di Testa su respinta di Massaro nei primi 10’. Sembrano esserci i presupposti per una gara in discesa per il Sorrento, a maggior ragione quando gli arbitri inventano un rigore a favore della squadra ospite. Melise decide di incaricarsi della battuta del penalty (proprio come accadde in coppa), ignorando l’esperto Lucao. Dal dischetto, però, l’ex Libera viene fermato da una gran parata di Massaro e sulla respinta Melise sbaglia clamorosamente. A questo punto, dalla possibile debacle della Fenix, cambia l’inerzia della gara. Luis Nica, su assist di Lisboa, riaccorcia le distanze e poco dopo ecco il primo gol dell’ex: Osvaldo con una grande azione personale, lascia sul posto gli avversari e tira un missile sull’incrocio opposto per il 2-2 che accende la tifoseria ischitana. Su questo risultato termina il primo tempo.

Nella ripresa la gara diventa ancora più intensa e carica di emozioni. La Fenix trova subito il 3 a 2 grazie ad un bel fraseggio tra Mousin e Lisboa, con quest’ultimo che calcia di prima intenzione sulla sponda di Mousin e anticipa l’uscita di Ranieri. Proprio il portiere del Sorrento riesce successivamente a salvare i suoi opponendosi ai tentativi di Mousin prima e Osvaldo poi. Ranieri non può nulla, invece, al 7’ della ripresa. Melise regala il pallone a Testa che si ritrova davanti alla porta e non sbaglia, 4-2 per i padroni di casa. A questo punto sale in cattedra Massaro che si mette in mostra con una serie di parate mostruose che caricano ulteriormente l’ambiente. Squadre lunghissime, si susseguono occasioni da gol da una parte e dall’altra. Negli ultimi 10’ il Sorrento tenta il tutto per tutto con il portiere di movimento. Ad andare in gol, tuttavia, sono di nuovo i padroni di casa, la firma è ancora quella dell’ex Osvaldo che non può sbagliare a porta vuota. Gli animi si accendono ed Esposito si lascia andare ad un brutto gesto nei confronti di Faraone.

Incredibilmente i direttori di gara decidono di espellere entrambi, nonostante sia stato evidente a tutti il calcio dato dal giocatore del Sorrento. Entrambe le squadre restano con un uomo in meno e sono ancora gli ischitani ad allungare il risultato sul 6-2 grazie alla tripletta di Osvaldo. Risponde subito l’altro ex, Lucao, accorciando sul 6-3. Il brasiliano si ripete poco dopo accorciando ulteriormente sul 6-4 dopo l’assist di Melise. Il Sorrento ci prova fino alla fine ma deve fare i conti con una traversa colpita da Lucao e soprattutto con un insuperabile Francesco Massaro, bravo a respingere tutti i tentativi degli avversari. Nel finale, Nica lascia sul posto Melise e manda in porta Pesce, palla all’incrocio dei pali e il Taglialatela esplode di gioia per il gol del 7-4 che sa di vittoria. Finisce così un match strepitoso, probabilmente la partita più bella vista in casa Fenix che meritatamente si è aggiudicata la sfida contro la capolista Sorrento, surclassata su tutti i fronti da una prestazione praticamente perfetta di tutti i ragazzi allenati da mister Luis Nica.

Un segnale importante che testimonia quanto questa squadra possa mettere in difficoltà chiunque e che, forse, a causa di infortuni, un po’ di sfortuna e soprattutto di tanta inesperienza, gli ischitani hanno fino ad oggi lasciato troppi punti per strada. C’è, però, ancora tanto da giocare nel girone di ritorno e la zona play-out è vicinissima alla zona play-off. Sabato pomeriggio altra sfida con squadra di vertice: la Fenix farà visita al CP Futsal che attualmente è secondo in classifica. Gli isolani hanno dalla loro parte l’entusiasmo che una vittoria così importante finisce per portare a tutto l’ambiente. Peserà comunque l’assenza dello squalificato Faraone, resta ancora infortunato Lucido e dunque quella con il CP resta una sfida proibitiva ma, mai dire mai. Intanto la sfida tra ex l’ha stravinta Osvaldo e Lucao, da quando è arrivato a Sorrento, non ha potuto ancora festeggiare una vittoria. Il Sorrento resta in ogni caso la favorita per la vittoria del campionato; tuttavia, chi dopo la coppa dispensava lezioni di futsal dovrà necessariamente farsi un bagno di umiltà perché i risultati di questo campionato sembrano essere tutt’altro che scontati.