Buonocore: «Col Francavilla Mi aspetto una prestazione importante da parte dei ragazzi»

L’Ischia Calcio riparte dopo il pesante tonfo di Casalnuovo. Superata la delusione per la sconfitta “casalinga” contro il Martina, i gialloblù sono pronti a chiudere la settimana di preparazione in vista della complicata trasferta alla Nuovarredo Arena per affrontare la corazzata Virtus Francavilla. Enrico Buonocore, a poche ore dal calcio d’inizio, esprime un breve commento sulla debacle dello stadio Iorio: “Abbiamo fatto sicuramente una brutta partita, in tutti gli aspetti. Abbiamo meritato la sconfitta. Non mi aspettavo una gara del genere, la prestazione è stata brutta. Dobbiamo ricordarci quanto accaduto per non ripeterlo in futuro e ritrovare subito tutte le cose che abbiamo sempre fatto. In questi giorni abbiamo lavorato, ora finiamo la settimana. Mi auguro che domenica si faccia una partita migliore. Mi aspetto una prestazione importante da parte dei ragazzi”.

Tanti palloni lanciati dalle retrovie e poca fluidità nella manovra, sono questi alcuni fattori determinanti dell’ultima uscita. Buonocore commenta: “Bisogna ritornare a fare quello che abbiamo sempre fatto, ovvero giocare il pallone. In questa partita ci sono stati tanti lanci lunghi, non l’ho mai chiesto. Purtroppo è accaduto. Dobbiamo ricordarci questa gara per non ripetere gli errori e ritrovare tutti gli aspetti positivi. Al di là dei lanci lunghi, credo che sia stata fatta una brutta prova in generale. Quando si fa una partita così, credo che il primo responsabile debba essere l’allenatore. È giusto che sia così. Ho sbagliato qualcosa sicuramente e non si deve più ripetere. Purtroppo c’è anche questa squalifica da scontare, sto aspettando di rientrare. Dobbiamo tornare a giocare il pallone ed esprimere la nostra idea, chiedo sempre le stesse cose e dobbiamo ritrovarle subito. Sono convinto che la squadra tornerà a fare le cose che sa fare. Poi la questione del campo, con il Mazzella più grande di quello di Casalnuovo, non deve essere un alibi, ma un fattore da considerare. Stare qui, avere i nostri tifosi e tutto quello che comporta l’Ischia Calcio, in questo momento ci manca.

Dobbiamo sopperire a questa cosa con ancora più voglia e senso d’appartenenza, capendo la situazione ed evitando di farci trascinare da pensieri strani. Mi auguro di ritrovare presto la nostra casa, ma ora ci tocca convivere con questa situazione. Dobbiamo assolutamente continuare a fare le cose che sappiamo fare, tenendo in considerazione che c’è questa difficoltà. Dobbiamo cercare di fare il nostro gioco, provare a vincere le partite ed essere più dinamici in attacco, muovendo più velocemente la palla e andando a cercare il gol”.

Sulla sostituzione Trofa-Talamo, il mister spiega: “In quel momento dovevo essere più conservativo, sono sempre stato così. Ho pensato in questo modo, volevo provare a vincerla, ma forse la squadra non aveva la forza necessaria. Il gol potevamo subirlo ugualmente, sicuramente il cambio non ci ha aiutato. Al di là del fallo di mano del calciatore avversario, parlo della prestazione. Con una buona partita c’è più possibilità di conquistare un risultato positivo. Anche come struttura di squadra, abbiamo difeso troppo bassi e creato una sola occasione quando siamo riusciti a giocare il pallone. Anche nelle partite più brutte che abbiamo disputato in passato, almeno l’Ischia ha provato a mettere in pratica le sue idee. Ora voltiamo pagina”.

Poi un commento sul prossimo avversario, tra le compagini più esperte della categoria: “Affronteremo una delle formazioni pretendenti alla vittoria del campionato, con Nocerina, Fidelis Andria e Casarano. È allenata da un tecnico con grande esperienza e con notevole preparazione. Parliamo di una società importante, è retrocessa dalla Lega Pro e proverà a risalire. Ne parliamo poco in Campania, credo che sia una delle squadre più forti del girone. Sarà una partita difficile, ma diventeranno importanti i duelli. Bisogna vincerli perché sono fondamentali in una gara. Riuscendo a ribattere colpo sul colpo, credo che faremo una buona prestazione”.

Buonocore fa un punto anche sull’infermeria: “Talamo è indisponibile. Domenica, quando è subentrato, ha rimediato una contrattura ed è rimasto in campo sofferente. Deve stare una settimana fermo. Poi ci siamo tutti”.

La scorsa settimana Montuori ha lasciato Ischia per trasferirsi alla Puteolana, l’allenatore gialloblù dice: “Quando l’ho chiamato in estate, era un titolare nelle nostre idee. Poi siamo partiti per il ritiro e ho fatto le scelte in base a quello che ho visto durante la preparazione. Credo che sia un giocatore da Lega Pro perché è strutturato fisicamente, è veloce ed è forte di testa. Poi abbiamo parlato, ci siamo sempre confrontati. Sa dove deve migliorare, ha le potenzialità per fare cose importanti.

È andato in una squadra molto forte, allenata da un mio amico. Sono convinto che riuscirà a dimostrare di essere un giocatore forte. L’anno scorso ha avuto diversi problemi fisici, non ha disputato tantissime partite e non ha avuto continuità. Avevamo deciso di riconfermarlo. Non credo molto alle statistiche, ma quando è stato titolare abbiamo perso con la Cavese in casa in una partita che non dovevamo perdere e contro la Nocerina allo scadere. Con lui in campo dal primo minuto non abbiamo mai perso. Vuol dire che è un giocatore importante. In questo momento non stava giocando, ha avuto questa possibilità. Sono convinto e mi auguro che faccia quello che sa fare e che possa migliorare ancora”.

Su Tuninetti: “L’ho convocato per farlo entrare nel clima partita e per integrarsi ulteriormente con il gruppo. Ha fatto un’altra settimana di lavoro con noi, sta capendo come dobbiamo cercare di giocare. Non ha ancora i novanta minuti, ma sarà disponibile per entrare durante la gara”.