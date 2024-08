Bici a zonzo nella ZTL di Ischia, 37 verbali e 22 sequestri

Continuano i controlli della Polizia Municipale per contrastare il fenomeno dei velocipedi che circolano, talvolta ad alta velocità, nelle ZTL, creando disagio e pericolo per i turisti che passeggiano per le strade cittadine. Durante il mese di luglio sono stati elevati dalla Polizia Municipale n. 25 verbali e 19 sequestri cautelari finalizzati a stabilire le caratteristiche costruttive dei veicoli, nonché la rispondenza alle caratteristiche tecniche previste dalle norme vigenti di circolazione.

Il 2 agosto, i controlli sono proseguiti in sinergia con la Polizia di Stato. Gli uomini del vicequestore Dott. Ciro Re e del Comandante della P.M. Dott.ssa Chiara Romano, raccogliendo le numerose lamentele degli esercenti commerciali, hanno organizzato dei presidi di controllo in Via Roma e Corso Vittoria Colonna, elevando, ai sensi dell’ordinanza del Comandante della P.M. n. 118/2023, 12 verbali per circolazione in ztl e 3 sequestri cautelari.

Nell’ arco della serata sono state controllate 197 persone e 70 veicoli. Non è la prima volta che il Comando di Polizia Municipale ed il Commissariato di P.S. agiscono in sinergia per contrastare, soprattutto durante la stagione turistica, i fenomeni che creano maggiore disagio e pericolo all’incolumità pubblica.