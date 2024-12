Barano, via all’assunzione dei due vigili. Deserte entrambe le procedure di mobilità

E’ stato necessario un gran “lavoro” da parte della Giunta di Barano e della responsabile del II Settore dott.ssa Iolanda Chiara Buono per assumere due vigili urbani a tempo indeterminato e part-time al 50% per 18 ore settimanali, attingendo alla graduatoria del concorso espletato nel 2022. Prima infatti è stato necessario esperire le due procedure di mobilità previste, alla fine andate entrambe deserte. La Giunta ha ora nuovamente deliberato esprimendo indirizzi alla Buono. Nella delibera si richiama la precedente del 2 luglio, avente ad oggetto la prima modifica al “Piano triennale del fabbisogno del personale” ed eccedenze del personale, che prevedeva appunto l’assunzione dei due agenti di Polizia Municipale attingendo alla graduatoria già vigente.

Erano poi state approvate altre due delibere, il 25 ottobre e il 5 novembre. In particolare, quella di ottobre reiterava l’assunzione attingendo dalla graduatoria, mentre quella di novembre la revocava, subordinando lo scorrimento della graduatoria «agli esiti della procedura di mobilità volontaria in corso, i quali esiti saranno prontamente notiziati alla G.M. dal Responsabile del Settore II». Infatti se la prima procedura di mobilità era andata deserta, la seconda era ancora in corso. Un errore della Giunta.

La procedura esplorativa per la mobilità volontaria esterna rivolta a dipendenti di una Pubblica Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indetta dalla Buono aveva fatto registrare la presentazione di tre candidature. E in vista del colloquio fissato per il 28 novembre era stata nominata la commissione giudicatrice, presieduta dal segretario comunale dott.ssa Maria Grazia Loffredo (sostituto il dott. Luigi Mattera) e composta dal com. Vito Gallo, esperto in materia, dalla dott.ssa Silvia Buono (sostituta l’arch. Agnese Cianciarelli) e dal rag. Stefania Iacono in qualità di segretario verbalizzante. Il comandante della Polizia Municipale di Serrara Fontana era stato chiamato in sostituzione di Ottavio Di Meglio, dichiaratosi indisponibile per quella data.

Fatto sta che solo due dei tre candidati sono stati ammessi al colloquio, ma non si sono presentati. La Buono ha infatti trasmesso i verbali della commissione, «con i quali si dichiara deserta la seduta, in quanto nessuno dei due candidati ammessi è risultato presente, né risultano giunte richieste di differimento da parte di alcun candidato». E in esecuzione della delibera, la Buono ha adottato la determina di scorrimento della graduatoria del concorso del 2022 espletato all’epoca per l’assunzione di cinque vigili urbani.

L’assunzione delle due nuove unità avverrà dunque attingendo alla graduatoria già vigente «in particolare i candidati utilmente posizionati in graduatoria al 6to e 7mo posto, provvedendo in caso di diniego dei medesimi ad ulteriore scorrimento graduatoria; di procedere all’esito dell’accettazione dei neo assunti alla verifica del possesso dei requisiti ed alla successiva contrattualizzazione del rapporto». Iter completato, a questo punto. Quanta “fatica”, per concretizzare le assunzioni decise da Dionigi Gaudioso.