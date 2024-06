Barano, tornano attive le strisce blu. Maria Grazia Di Scala: “A Barano al peggio non c’è mai fine”

Con una nota social, il comune di Barano d’Ischia ha comunicato che, dopo mesi, tornano attive le strisce blu per la gestione dei parcheggi a raso. Prima di leggere le info tecniche del provvedimento, riportiamo l’attacco che il consigliere di minoranza, Maria Grazia Di Scala, ha mosso all’amministrazione di Dionigi Gaudioso.

“Con avviso di venerdì sera – scrive la Di Scala – il Comune ha avvisato i cittadini che da domani lunedì 1/7 saranno attive le strisce blu. Non tralasciando il brevissimo e insufficiente preavviso, sul sito dell’ente, di non agevole consultazione, non c’è traccia di nulla, e nell’avviso pubblicato non si fa riferimento alla possibilità di fare abbonamenti, che inizialmente erano stati esclusi solo per le zone di Nitrodi e Maronti (oltre che nel parcheggio di Piedimonte, ma questa è un’altra storia…). Se è come sembra ogni cittadino dovrà pagare 24 euro al giorno per ogni macchina. E per provare di essere residente nel comune dovrà esporre sul parabrezza copia della carta di circolazione.

Un comune senza strisce rosa, posti invalidi ridotti al minimo e non controllati, nessuna colonnina per le ricariche di mezzi elettrici, e ora pure senza abbonamenti! Tutto ciò in attesa, a breve, del casino che succederà ai Maronti. A Barano – conclude – al peggio non c’è mai fine, ma tanto basta un concerto per dimenticare i disagi”.