Barano, serve un “punto di svolta”. Che scoppola!

Punto di Svolta – Barano 4-0

Promozione – Girone B . 5a Giornata

Fatica a decollare il campionato del Barano, sconfitto 4-0 a Ponticelli da Il Punto di Svolta, una delle squadre candidate alla lotta per il vertice del girone B di Promozione La formazione guidata da Isidoro Di Meglio, ultima in classifica a pari punti con lo Stabia City, non è riuscita mai a opporsi all’avversario nell’arco dei 90 minuti.

Il match si apre con Il Punto di Svolta che, sin dai primi minuti, dimostra di avere le idee chiare. Arciello e Chianese mettono subito alla prova il portiere Delicato, il quale risponde con alcuni buoni interventi, tra cui un’uscita bassa per neutralizzare un tentativo insidioso di Amoriello. Al 12’, il Barano si affaccia in attacco per la prima volta: Galaoui riesce a trovare De Luca, ma il suo tiro finisce direttamente fuori. Poco dopo, i padroni di casa sfiorano il vantaggio in due occasioni: prima Falanga, da posizione favorevole, sfiora il palo, poi Accurso salva sulla linea un tentativo di Amoriello. L’azione continua con Chianese, il cui tiro si infrange contro il legno. Il gol del vantaggio per Il Punto di Svolta arriva alla mezz’ora: Chianese effettua un cross preciso sul secondo palo, dove Amoriello colpisce di testa e manda il pallone in rete. Il Barano, in evidente difficoltà, concede il raddoppio sei minuti più tardi: Arciello sfonda centralmente e con un potente destro supera Delicato. Successivamente è Costanzo a farsi vedere, ma il suo tentativo finisce alto di poco. A un minuto dal termine del primo tempo, il Barano tenta una reazione con Trofa, la cui conclusione è respinta da un attento Mercurio.

Nella ripresa gli isolani cercano di mantenere il possesso del pallone nella speranza di trovare gli spazi giusti, ma Il Punto di Svolta, alla prima vera occasione costruita, trova il 3-0: Amoriello serve un assist perfetto per Falanga, che da distanza ravvicinata gonfia la rete. Il match prosegue e i padroni di casa chiudono definitivamente i conti con Costanzo che firma il definitivo 4-0. Nel finale di partita, il Barano si fa vedere con un colpo di testa di Galaoui e un tiro debole di Pesce, che nel recupero reclama anche un rigore non concesso dal direttore di gara. Il Barano è chiamato ad archiviare immediAtamente questa pesante sconfitta, rimettersi in carreggiata e cercare di risalire la classifica nelle prossime giornate.

IL TABELLINO

PUNTO DI SVOLTA: Mercurio, Costanzo, Di Crosta, Castaldi (Labbra), Petrucci, Borrelli, Chianese (Amendola), Savino, Falanga (Paladino), Arciello (Giorgio), Amoriello (Conte). Allenatore: Domenico Panico. A disposizione: Allocca, Mignogna, Gagliano, Fioriniello.

BARANO: Delicato, Galaoui, Accurso, Buono, De Luise, Cerase, De Luca (Di Maio), Trofa (Pesce), Invernini (Muscariello), Di Spigna (Formisano), Di Lustro. Allenatore: Isidoro Di Meglio. A disposizione: Pilato, Napoleone, Iacono, Verde.

ARBITRO: Gravante (Assistenti: Baldi e Arenaccio)

RETI: 30′ Amoriello, 36’Arciello, 70′ Falanga, 85′ Costanzo.