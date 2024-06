Barano, per Via Astiere la Giunta aveva dimenticato il CUP…

La Giunta di Barano ha integrato la delibera con cui ha approvato il progetto esecutivo per la “Messa in sicurezza del tratto di strada comunale Via Astiere”, chiusa nel tratto della I Traversa a causa del parziale cedimento della sede stradale. Il costo del progetto viene finanziato con finanziati con le risorse inutilizzate di un vecchio mutuo contratto nel 2000 con la Cassa Depositi e Prestiti. Un intervento da eseguire celermente, in considerazione che «la strada sopra citata è oggetto di ordinanza di chiusura a causa del parziale cedimento della sede stradale» e che «è necessario procedere all’attuazione di tutte le attività utili al ripristino della funzionalità dell’area interessata da tale cedimento». Rup era stato nominato l’arch. Mattia Di Costanzo. Sta di fatto che la Giunta aveva dimenticato un imprescindibile adempimento di natura tecnico-burocratica, ovvero l’indicazione del CUP, il Codice unico di progetto. Ora ha rimediato alla dimenticanza, deliberando di «di confermare che il codice cup associato al progetto esecutivo, di “Messa in sicurezza del tratto di strada comunale Via Astiere” è il seguente: I95F24000390004» e dunque di «integrare alla Delibera di G.M. n. 66 del 02/05/2024 il CUP I95F24000390004».