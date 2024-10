“Barano Multiservizi”, compattatore da sostituire

La “Barano Multiservizi” deve sostituire il sistema di compattazione di uno degli automezzi in dotazione in quanto «non più in grado di esplicare il servizio di trasporto dei rifiuti a causa delle continue e persistenti rotture». E la Giunta ha provveduto in merito, fornendo indirizzi al responsabile del Settore V, al fine di «evitare problematiche che potrebbero ripercuotersi sul corretto svolgimento del Sevizio di smaltimento RR.SS.UU».

In virtù del contratto tra il Comune e la partecipata, l’Ente ha concesso in usufrutto a titolo gratuito a quest’ultima i veicoli per lo svolgimento delle attività di gestione integrata dei rifiuti. La delibera richiama però il Capitolato Speciale d’Appalto che dispone: «Qualora sia necessario sostituire gli automezzi o le attrezzature messi a disposizione dal Comune, l’acquisto verrà effettuato dall’Ente che ribalterà il costo decurtato del valore dell’ammortamento sulla Barano Multiservizi».

Per la sostituzione è stato assegnato al responsabile del Settore un budget massimo di 30.000 euro oltre Iva, costo che sarà poi “ribaltato” sulla società partecipata.