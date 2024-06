Barano, boe per la sicurezza dei bagnanti

A maggio del 2022 l’allora comandante del Circomare Ischia adottava una ordinanza che, per tutelare la sicurezza dei bagnanti, disponeva l’apposizione di boe di delimitazione. Adesso il Comune di Barano, per adempiere a quella ordinanza, si è attivato per l’acquisto delle boe di segnalazione fornite di cime. La responsabile del Settore V Tecnico arch. Agnese Cianciarelli nella determina adottata richiama proprio quel provvedimento, ricordando che «con Ordinanza n.46/2022 l’Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di Ischia trasmetteva una serie di disposizioni da applicare ai fini della sicurezza marittima, balneazione e attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del Circondario Marittimo dell’isola d’Ischia» e che «tra le misure da applicare vi è l’apposizione di boe di segnalazione per delimitare le zone di mare riservate ai bagnanti». Alla luce dell’importo esiguo il rup ha proceduto con affidamento diretto senza utilizzo di piattaforma telematica, contattando per le vie brevi la ditta “Vinco” con sede al Cis Nola per la fornitura di 55 boe arancio e 400 mt di cima galleggiante. La spesa stimata e impegnata dalla Cianciarelli ammonta a 514,74 euro oltre Iva.