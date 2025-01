Angelo Iervolino: “Il mio sogno è la vittoria del campionato del Real Forio e la salvezza del Montecalcio”

Partita importante per il Montecalcio e per il Real Forio sia per la classifica di entrambe le squadre ma soprattutto per mister Angelo Iervolino che, dopo l’appuntamento saltato causa grandinata, affronta per la prima volta la sua ex squadra. Quali sono le emozioni in vista di questo “piccolo” derby

“Quando entri nel girone di ritorno, man mano che vanno assottigliandosi, ogni partita è importante. In questo momento della stagione ripartire dopo la sosta natalizia è sempre un problema in più per motivazioni diverse. Come ebbi modo di dire già la volta scorsa, davvero sono felice di ritrovare tanti amici e ragazzi a cui voglio tanto bene, come gara, vale sempre tre punti. È una gara difficilissima sia per l’impegno infrasettimanale che chiaramente a varie squadre non è congeniale, sia per la grandezza della rosa del Forio, noi dovremo fare una gara perfetta e beccare la loro giornata no. Noi abbiamo un obbiettivo e loro un altro e il mio sogno è realmente quello di vedere la vittoria del campionato del Forio e la salvezza della Montecalcio”.

La cura Iervolino ha sicuramente fatto bene al Montecalcio che è riuscito a collezionare diversi risultati positivi e ha cambiato il suo corso in questo Girone A di Eccellenza. Mister, dopo qualche mese e ad inizio del girone di ritorno, proviamo a fare un piccolo bilancio per quanto possibile?

“Nelle ultime gare abbiamo fatto dei risultati che ci hanno aiutato a risalire la china e mettersi alla pari con le nostre contendenti. Diciamo che il gap era elevatissimo e questo ti fa, per chiunque, perdere autostima, oggi i ragazzi possono essere sicuri di loro stessi, a prescindere dal risultato che arriva la domenica che è frutto di miliardi di fattori”.

Immagino che mi risponderà “guardiamo una partita alla volta”, tuttavia non possiamo non considerare quelli che sono gli impegni prossimi. E dopo il Real Forio, per i suoi arriva un’altra gara ostica contro il Real Normanna. Due impegni in pochi giorni sono sicuramente uno stress test. Quali strategie adotterete?

“Noi abbiamo un calendario horror nelle prossime gare: Forio, Normanna, Portici, Afragolese, parliamo di tutte corazzate e per di più intervallate con due turni infrasettimanali ed è chiaro che è complessissimo e lo è ancora di più per squadre come noi che non hanno una lunghezza di rosa tale da poter cambiare sempre per dare riposo. Ma sono anche convinto che partite come queste possono motivarsi da sole e stringendoci tutti insieme potremo dire la nostra”.

Contro i biancoverdi ha tutti a disposizione? Come arriva il Montecalcio a questo recupero?

“Siamo un po’ usciti con le ossa rotte dalla gara con l’Albanova, oltre a fare i conti, come appunto a Casal di Principe, anche con quest’influenza che sta falcidiando tanta gente. Avremo qualche lungo degente ancora fuori, qualcuno dovrebbe tornare dall’influenza anche se non al meglio chiaramente e speriamo di non perdere nessun altro”.