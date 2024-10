Allagamenti a Testaccio, attivato l’ODV della Protezione Civile

La forti piogge di questa mattina hanno colpito in maniera imponente la frazione di Testaccio a Barano d’Ischia. Dopo le segnalazioni dei sistemi di protezione civile, il sindaco Dionigi Gaudioso ha comunicato “l’attivazione dell’OdV “Centro Italiano Protezione Civile isola d’Ischia” a supporto di questo Ente per fronteggiare gli allagamenti che si sono verificati stamani in località “Testaccio” a seguito delle abbondanti piogge”.

Oltre alla piazza di Testaccio dove la situazione sta tornando alla normalità, resta ancora da mettere in sicurezza il parcheggio che risulta allagato. Così come è ritornata in sicurezza nelle zona della Chianole (alle spalle del Di Iorio).

Resta ancora da intervenire in zona Via Piano. Qui, purtroppo, va evidenziato, nonostante il finanziamento e tutte le procedure completate si attende il parere VinCa della Regione Campania per poter intervenire. Una lungaggine burocratica, questa della VINCA che rappresenta un vero e proprio fardello per tutte le amministrazioni. Quasi come le Soprintendenze. Purtroppo siamo sempre una nazione amministrata dal PD e dai sinistrati per troppi anni.