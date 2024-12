Alla Forio in corsa in evidenza Chukraiuk, Curci e Francesca Migliaccio

Si è disputata nella splendida cornice del lungomare di Forio la 19° edizione della Forio in Corsa, gara sulla distanza di dieci chilometri con un circuito di km.2,5 da ripetere quattro volte con partenza ed arrivo a Via Marina e giro di boa nei pressi del becco dell’aquila organizzata dalla Forti e Veloci Isola d’Ischia. Circa duecento gli atleti giunti al traguardo tra le gare sui dieci chilometri (ottantanove classificati), quella sui 2,5 km. (cinquantasei classificati) e quelle su 1 km e sui 200mt dedicate ai bambini e ai ragazzi. Un clima mite per il periodo ha fatto da compagnia ai podisti presenti.

Erano presenti otto atleti del Marathon Club Isola d’Ischia che hanno ottenuto un quarto posto assoluto in campo maschile, un terzo posto assoluto in campo femminile e tre podi nelle classifiche di categoria. Andrii Chukraiuk al ritorno alle competizioni dopo parecchi mesi ottiene un prestigioso quarto posto in campo maschile in 34’36” alla ragguardevole media di 3’28” al km; Giovanni Castaldi dopo l’ottima performance ottenuta nella maratona di New York si conferma al ritmo di 4’00” al km chiudendo in 40’02” e conquistando il secondo posto nella categoria SM50; Ciro Curci prosegue nella sua striscia positiva ottenendo il suo record personale sulla distanza giungendo al traguardo in 44’10”; Bruno Scandiuzzi in 45’20” migliora il suo tempo sullo stesso percorso rispetto allo scorso anno e giunge terzo nella categoria SM55; soddisfatto Leonardo Trani che ha terminato in 46’48” ed ha conquistato il terzo posto nella categoria SM35 così come Salvatore Barbieri reduce dalla maratona di Firenze giunto al traguardo in 52’13”; contento anche Gianmarco Di Meglio tornato a gareggiare nell’occasione e che termina in 58’15” un buon tempo considerando un ginocchio malandato.

In campo femminile ancora un ottima performance della giovanissima Francesca Migliaccio che dopo la vittoria di categoria nella gara di Caserta si conferma con il tempo di 41’00” ottenendo il terzo posto assoluto dietro le fenomenali sorelle Palomba. Nella classifica di società secondo posto per il Marathon Club.