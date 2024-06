Ultimo e il particolare incontro con un fan, a largo di Ischia

Doveva essere un lunedì di relax in mezzo al mare e invece ecco la sorpresa: Ultimo, reduce dai grandissimi successi del suo tour che sta incantando i suoi tanti fan, ha scelto di ormeggiare a largo della nostra isola (Lacco Ameno per la precisione) per godersi il nostro sole e il nostro mare quando ha visto avvicinarsi, stanchissimo, un suo fan che ha riconosciuto il suo idolo dalla battigia e ha deciso di tuffarsi per raggiungerlo.

Una lunga nuotata che lo ha stancato tantissimo (“mia mamma ha detto che sono pazzo”, racconta il giovane mentre nuota con in mano il suo telefono per un selfie con Ultimo) e che ha avuto un epilogo bellissimo: foto e abbraccio con il suo beniamino e un passaggio in acquascooter per fare rientro in spiaggia.

ecco il video postato sui suoi canali social (e già virale).