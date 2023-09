Tiromancino Summertour: concerto stasera ai Maronti

La sua é, davvero, una voce inconfondibile, come anche i ritornelli delle più belle hit che ha no segnato gli ultimi anni della musica italiana. Parliamo dei Tiromancino, di Federico Zampaglione che porta sulla nostra isola il suo Summertour, un grande e colorato evento che sta registrando una affluenza record in tutte le tappe.

Dalle ore 20.30 di venerdì 29 settembre il Piazzale dei Maronti si trasformerà in una splendida arena musicale, in cui rivivere le grandi emozioni suscitate dalla poesia dei versi scritti da Federico. Canzoni apprezzatissime che sono nel cuore di ognuno di noi.

Da “la descrizione di un attimo” a “l’odore del mare”, passando per “due destini”, sono tantissime le canzoni scritte dai Tiromancino e che hanno contraddistinto alcuni dei momenti più importanti di ognuno di noi. Le melodie suonate da Federico Zampaglione risuoneranno nella baia dei Maronti, accompagnando i presenti in un ideale viaggio nelle emozioni e per questa data, i Tiromancino potrebbero essere accompagnati anche da Enula, bravissima interprete che ha firmato, con il gruppo, un successo, il brano “due rose”.

Un bellissimo ed imperdibile evento che arricchisce l’offerta turistica della nostra isola, reso possibile grazie all’organizzazione del Comune di Barano con il Sindaco Dionigi Gaudioso.

Appuntamento, quindi, a venerdì 29 settembre ore 20.30, presso il Piazzale dei Maronti per vivere, a due passi dal mare, un concerto unico nel suo genere in uno dei luoghi più belli dell’isola d’Ischia.