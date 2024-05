Serrara, prosegue il concorso “oscurato” in nome della privacy

Ci risiamo con l’“oscuramento” in nome della privacy. L’iter del concorso pubblico per titoli ed esami bandito dal Comune di Serrara Fontana per la copertura di un posto di funzionario amministrativo ex cat. D prosegue su questa falsariga. Una “tutela della privacy” già troppe volte attuata a Serrara Fontana e che evidentemente sta particolarmente a cuore all’Amministrazione comunale. La commissione d’esame ha pubblicato all’Albo pretorio del Comune gli esiti della prova scritta con l’elenco degli undici candidati che l’anno superata e dunque risultano ammessi alla successiva prova, e dell’unico “bocciato”. Elenco ovviamente oscurato, riportando solo i relativi codici Inpa e il voto conseguito, e che pubblichiamo per “dovere di cronaca”: N8M9NAN7SC voto 23, ammesso; SMQN9KWXFZ voto 28, ammesso; 6FYAUMYXMS voto 19, non ammesso; W8WF7H1SE3 voto 26, ammesso; P13HQWDSK4 voto 22, ammesso; 1MDE8EG791 voto 25, ammesso; RX81HFXXZS voto 24, ammesso; HVBMTAW7MW voto 27, ammesso; M9CWXMSCR3 voto 30, ammesso; RGHYXNQ8CY voto 29, ammesso; RYS58DU1ZX voto 22, ammesso; TW4USSU7HS voto 27, ammesso. A questo punto è lecito attendersi che dopo l’ultima prova verrà oscurata anche la graduatoria finale con relativo vincitore del concorso…