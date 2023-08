Serie D. Ecco la maglia ufficiale “Home” dell’Ischia Calcio: si chiama “Pithecusa”

L’Ischia Calcio ha la sua nuova maglia ufficiale. In attesa delle altre due che saranno svelate prossimamente, in mattinata è stato presentato il completino home “Pithecusa” (denominazione che ricorda le origini greche dell’Isola), caratterizzato dal colore giallo di base con strisce blu orizzontali che richiamano il logo storico del club ischitano. Il Presidente Pino Taglialatela è stato ospite di “Magma”, azienda di abbigliamento tecnico sportivo specializzata nella produzione e nella personalizzazione di capi e accessori per diverse discipline sportive. Fondata nel 2018, Magma si è rapidamente affermata come marchio di qualità nel settore dello sportswear.

Ischia Calcio e Magma hanno raggiunto un’intesa per la sponsorizzazione tecnica della Prima Squadra e la fornitura di tutto il Settore Giovanile. Con sede a Manocalzati (AV), l’azienda irpina del presidente Maurizio Sole utilizza materiali di alta qualità e tecnologie innovative al fine di garantire ai clienti comfort, traspirabilità e prestazioni ottimali, puntando su ricerca, innovazione, cura dei dettagli. Un binomio, Ischia Calcio-Magma, che sembra fatto apposta per la squadra che rappresenta un’isola vulcanica che trasuda passione per il calcio e grande attenzione verso i colori gialloblù.

“Ischia Calcio entra a far parte della nostra famiglia – dice Antonio Mandile, consulente marketing Magma – dopo una intesa trovata in pochissimo tempo. Già conoscevo Taglialatela e nel giro di pochi giorni è stato concluso l’accordo con la produzione del materiale (tutto made in Italy) per l’inizio della preparazione. Un sincero in bocca al lupo all’Ischia Calcio, convinti che il nostro motto ‘Magma porta bene’ calzerà anche per la squadra dell’isola Verde”.

Il Presidente Pino Taglialatela ha ringraziato Magma “per l’attenzione riservata all’Ischia Calcio che si è legata ad un’azienda giovane ma dinamica ed in espansione. Oggi presentiamo la maglia ‘Pithecusa’, ma posso assicurare i nostri sostenitori che anche la seconda e la terza maglia susciteranno la loro approvazione. Solitamente – ha aggiunto Taglialatela – sono molto pignolo sul materiale sportivo, posso dire di essere assai soddisfatto. Abbiamo sposato il progetto Magma con entusiasmo, ci siamo legati a un’azienda che ci ha subito accolto con entusiasmo, soddisfacendo le nostre esigenze. Complimenti all’agenzia Molaro Graphic che ha collaborato con Magma per la creazione della prima maglia ufficiale e delle altre due che presenteremo in sede”.

Nei prossimi giorni, Magma e Ischia Calcio comunicheranno le modalità di acquisto delle maglie ufficiali 2023/24.