Schlein “Presto sentirò Conte, il tempo dei veti è finito”

ROMA (ITALPRESS) “Ringrazio quel 25% di giovani fuori sede che ha scelto di darci fiducia: siamo il primo partito al Sud, segno che il governo sull’autonomia differenziata si deve fermare perchè spacca in due il Paese. Il dato sull’astensionismo deve far riflettere tutte le istituzioni: le persone vanno convinte che il loro voto può fare la differenza”. Così in conferenza stampa la segretaria del Pd Elly Schlein.“Non ho ancora sentito Conte, ma lo farò presto – ha sottolineato Schlein -: sanità, scuola, lavoro e diritti sono tutti temi su cui possiamo creare convergenza con le opposizioni. Il tempo dei veti è finito: da parte nostra non ci sono mai stati, ma non intendiamo subirne. Lavoreremo per un referendum contro la riforma del premierato, perchè andrebbe a scardinare l’equilibrio tra i poteri costituzionali: non voglio solo riunire le opposizioni, ma trovare un’alternativa seria per questo paese”.

