Sant’Angelo, divieto orario per i carrelli elettrici. Ordinanza a tutela della quiete

L’Amministrazione comunale di Serrara Fontana ha deciso di vietare in alcune zone e in determinati orari la circolazione dei carrelli elettrici utilizzati per il trasporto a Sant’Angelo, al fine di garantire la tranquillità dei turisti. Le finalità dell’ordinanza firmata dal comandante della Polizia Locale cap. Vito Gallo vengono chiaramente spiegate in premessa, evidenziando che «il comune di Serrara Fontana, sia per l’afflusso di turisti che per il rispetto della quiete dei suoi cittadini, deve adottare tutte le misure occorrenti per evitare rumori molesti, intralcio al traffico veicolare, accumulo di materiali edilizi negli spazi pubblici e/o privati e quanto possa comunque nuocere al regolare svolgimento delle attività quotidiane nonché di quelle connesse al turismo, settore portante dell’economia locale, garantendo la vivibilità e il decoro del comune».

Inoltre «la stessa vocazione turistica del territorio comunale deve essere contemperata con le esigenze di natura abitativa e di soggiorno nonché di quelle relative alle attività economiche e lavorative». Fenomeno che «riguarda anche l’utilizzo di altri tipi di veicoli, quali velocipedi e/o monopattini elettrici o a motore ed altri sistemi similari, per i quali vige espresso divieto di transito nel centro di Sant’Angelo, in quanto costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità e intralcio per la ordinaria circolazione pedonale». In linea con l’indirizzo indicato dall’Amministrazione, dunque risulta opportuno «adottare un nuovo provvedimento che tenga, comunque, conto delle necessità di limitazione del traffico veicolare nel centro di Sant’Angelo a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico e delle esigenze rappresentate dalle categorie produttive». Contemperando le richieste a tutela della quiete e le esigenze rappresentate dalle associazioni di categoria.

L’ordinanza dunque dispone: «E’ vietata la circolazione dei carrelli elettrici pubblici e privati a partire dall’arco di via Chiaia di Rose per tutto il centro di Sant’Angelo dalle ore 10.00 alle 12.30; dalle ore 15.30 alle 20.00; dalle ore 21.00 alle 23.30. In deroga a quanto sopra, sono esclusi dal divieto di transito nel centro di Sant’Angelo i carrelli elettrici al servizio di persone diversamente abili in possesso di contrassegno disabili, donne in stato di gravidanza, anziani/soggetti con evidenti difficoltà motorie, nonché carrelli che trasportano merci e/o carrelli che trasportano bagagli per i turisti in arrivo o in partenza, soggiornanti presso le strutture alberghiere del centro di Sant’Angelo.

E’ vietata la circolazione dei carrelli elettrici privati in tutta la ZTL Madonnella fino alla zona di Cavascura, a partire da piazzale Cava Mare e viceversa dalle ore 10.00 alle 13.00; dalle ore 16.00 alle 19.00; dalle ore 20.00 alle 00.00».

E’ inoltre istituito il divieto di sosta di tutti i veicoli nel centro di Sant’Angelo non espressamente autorizzati dal Servizio di Polizia Municipale. Disposizioni che il Comune si riserva di modificare o integrare a seconda delle esigenze o in concomitanza di grandi eventi religiosi, sportivi, culturali.