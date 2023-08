Sale la febbre della Serie A 2023 – 2024: ecco le probabili formazioni delle prime 6 favorite

Il campionato italiano più coinvolgente e caro agli appassionati di calcio è sulla rampa di lancio. La griglia della classifica schiera in campo le 20 squadre pronte a dare il massimo e stupire in questa Serie A 2023 – 2024.



Le probabili formazioni sono già definite in linea di massima, salvo gli ultimi accorgimenti del mercato estivo che terminerà alle ore 20 del 1° settembre 2023. Su Betfair blog sono disponibili tutti gli aggiornamenti in tempo reale sugli acquisti e sulle cessioni dei club di Serie A. Ecco le probabili formazioni delle 6 squadre favorite alla vittoria del Tricolore.





La probabile formazione del Napoli



I Campioni d’Italia schierano Meret in porta e la retroguardia formata da Rrahmani, Di Lorenzo, Juan Jesus e Oliveira. Garcia si affiderà a un tridente inedito a centrocampo: Elmas, Lobotka e Zielinski, con Anguissa a supporto.



In attacco c’è la coppia più bella del calcio italiano, Osimhen – Kvara, con Politano, Simeone e Raspadori pronti a subentrare.



I vice campioni d’Europa a caccia della rivincita



I Nerazzurri sono i favoriti per la vittoria Scudetto nelle scommesse calcio, Inzaghi ha a disposizione Sommer fra i pali, mentre Darmian, De Vrji e Bastoni copriranno la linea difensiva, insieme a Dumfries.



Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco guideranno il centrocampo, fungendo da motore di spinta delle azioni, mentre il numero 9 e il numero 10 sono affidati rispettivamente a Thuram e Lautaro, che avranno il compito di segnare. Fra i nuovi arrivati pronti a subentrare ci sono Cuadraro, Frattesi, Carlos Augusto e Arnautovic.



La Vecchia Signora vuole lo Scudetto



Parte come terza favorita la Juventus di Allegri dopo Inter e Napoli. A comandare la retroguardia ci sarà Szcesny fra i pali, mentre la linea difensiva è composta da Danilo, Bremer e Gatti.



Il centrocampo a 5 della Juve è formato da Kostic, Rabiot, Locatelli, Fagioli e il nuovo arrivato Weah, mentre in attacco si alterneranno Vlahovic e Chiesa, con Milik e Kean a supporto.



Il Milan di Leao, Giroud e Pulisic



Il reparto offensivo dei Diavoli presenta il tridente citato nel titolo, con un centrocampo rinforzato dai nuovi acquisti Reijnders e Loftus – Cheek, più Krunic centrale e il nuovo acquisto Romero pronto a subentrare.



Il motore della retroguardia è composto da ingranaggi già collaudati: Theo Hernandez, Tomori, Thiaw e Calabria, mentre fra i pali c’è Maignan.



La Roma di Mourinho



La probabile formazione della Magica 2023 – 2024 targata Mourinho, presenta un reparto offensivo con Dybala e Belotti, più El Shaarawy a supporto. Sulla linea di centrocampo avanzato c’è Lorenzo Pellegrini con il nuovo acquisto Aouar, pronto a subentrare.



Il centrocampo già collaudato è formato da Spinazzola, Bove, Cristante e il nuovo arrivato Kristensen, mentre nella retroguardia a supporto di Rui Patricio fra i pali, ci sono N’Dicka, Smalling e Mancini.



Il 4 – 3 – 3 della Lazio di Sarri



Il tridente che quest’anno metterà in scena il Sarrismo negli stadi di tutta Italia è formato da Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson, con Kamada, Cataldi e Luis Alberto a centrocampo.



La linea difensiva che completa il 4 – 3 – 3 è composta da Marusic, Romagnoli, Casale e Lazzari, in porta c’è Provedel.