Real Forio. Iervolino-gate alla Milanese

Iervolino ha le ore contate? Questa è una voce che, dopo la sconfitta del Caduti di Brema è tornata a “lampeggiare” sul mio WhatsApp. E chissà cosa pensa Luigi Amato (quello che pigia invia sull’app della banca a fine mese per molte volte). Alcuni amici mi hanno sussurrato che, in particolare, i rapporti tra il mister e il dg Antonio Milanese si siano definitivamente interrotti e che questo screzio abbia spinto Luigi Amato (che ha nominato Milanese come suo uomo di fiducia con i piedi a terra in quel di Forio) a far capire all’ambiente che era opportuno che i riflettori sull’allenatore si spegnessero. E così, Iervolino è scomparso dalle conferenze stampa (inutile dire che questa assenza sia legata all’espulsione!). Sparirà anche dalla panchina? Certo, se la Cavese in serie D, prima in classifica cambia il suo mister, non si capisce perché il Real Forio debba continuare a soffrire. Senza provare a cambiare!